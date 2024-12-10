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Вера: «В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи»

сегодня, 11:16

Полузащитник «Химок» Лукас Вера подвёл итоги выступления команды в первой части сезона.

В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи. Результаты, конечно, не самые лучшие. Но нам надо быть спокойными, отдохнуть головой и вернуться после паузы лучше.

После восемнадцати туров «Химки» занимают тринадцатое место (зона стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ. В последней игре текущего года подмосковный клуб уступил «Динамо».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 14:47, ред.
Действительно, Лукас прав, подмосковные футболисты провели несколько матчей на очень приличном уровне. Химкам просто не хватает стабильности, из шестнадцати набранных турнирных очков в первой части чемпионата, ровно половина приходится на команды из первой пятёрки. Оба лидера и Краснодар и питерцы не смогли переиграть подопечных Артиги, а Железнодорожники и вовсе оба своих матча проиграли. Ещё бы Химкам научиться не терять очки со своими прямыми конкурентами и тогда положение в турнирной таблице будет более безопасным. А календарь весенней части чемпионата позволяет надеяться на благоприятный исход, Ахмат, Факел и Пари НН едут к ним в гости.
Болейте за своих, а не против чужих!
b3v6fbh38ym5
b3v6fbh38ym5
сегодня в 11:21
Несколько матчей провели достойно
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