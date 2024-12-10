Вера: «В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи»

Полузащитник «Химок» Лукас Вера подвёл итоги выступления команды в первой части сезона.
В первой части сезона мы провели достаточно неплохие матчи. Результаты, конечно, не самые лучшие. Но нам надо быть спокойными, отдохнуть головой и вернуться после паузы лучше.
После восемнадцати туров «Химки» занимают тринадцатое место (зона стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ. В последней игре текущего года подмосковный клуб уступил «Динамо».
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!