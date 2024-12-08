Отменили гол и пенальти. «Краснодар» не сумел оторваться от «Зенита» перед зимней паузой

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08 декабря 2024, 22:11

В центральном матче тура было много борьбы.

«Горожане» пытались сломать «Локомотив»

В первом тайме команда Мусаева пыталась воспользоваться домашним статусом матча. Давили на связку Монтеса и Морозова в центре защиты, создавали моменты у ворот Митрюшкина, резервного голкипера «Локомотива». Но поскольку один лидер РПЛ не забил второму быстрый мяч, то игра переместилась ближе к центральной зоне. А это означало борьбу. Встречались команды, которые не боятся драться с соперниками. Хватало нарушений правил и неприятных остановок.

Хорошим примером является Джон Кордоба. Форвард «Краснодара» бывал рекордсменом РПЛ по фолам в обе стороны. И по заработанным штрафным после нарушений соперников, и по грубой игре против защитников. Джон всегда спорит с арбитрами и пытается доказать, что оппонент неправ. Но раз форвард занимался борьбой, то защитники и хавбеки ему вторили. Баринов – капитан «Локомотива», тоже постарался доказать всем зрителям, что умеет не уступать в жесткой борьбе.

В результате фанаты не получили явные моменты. Юный хитрец Батраков – плеймейкер «Локомотива», в концовке первого тайма пытался поймать Агкацева ударом по высокой дуге под перекладину. Но голкипер «Краснодара» обучен знаменитым моментом против сборной Брунея, когда соперники пытались обмануть вратаря ударом с центра поля. Станислав не потерял концентрацию ни в одном из двух ярких эпизодов. В итоге свежей игре не хватало крутых поворотов.

На старте второго тайма рисковали скатиться к борьбе ради борьбы. Персоны в атаке часто падали, футболисты в обороне вместо игры в мяч искали фолы. Центральному защитнику «Краснодара» Косте ещё в первом тайме случайно разбили голову. Момент тоже прекрасно ложится на сценарий борьбы вместо футбола. Бородатые участники матча отвечали теме поединка – никто не хотел уступать, но ни у одной из сторон не было решающих аргументов для важнейшей победы.

Гости пытались поймать гостей на контратаках

Пиняев и Батраков умеют пользоваться пространством, если соперник его предоставляет. Алексей в борьбе разогнал атаку, комбинацию продолжил Сергей, но форвард Сулейманов не смог добраться до мяча для акцентированного удара. Тот момент не стал звоночком для «Краснодара». По такой игре могло хватить метода «Арсенала», одного стандарта. Хотя в первом тайме было ощущение, что игрой управляют хозяева, после шестидесятой минуты у «Локомотива» прорезались смелость и наглость.

Вот только фланги в атаке сегодня сыграли не лучшим образом. Защитники занимались разрушением. Пиняев и Батраков уходили в центр поля, а Батчи и Са потерялись. Плохо поддерживали Кордобу, поэтому Джону приходилось драться, а не реализовывать верные моменты. Самошников искал ударные позиции после смещений в центр. У «Локомотива» была гибридная схема со сменой ролей. Нельзя сказать, что всегда играли чисто «4-4-2», хотя сразу показали – соперника уважают и побаиваются.

«Краснодар» пошел на замены во имя свежести. Причем убрали с поля Виктора Са и Сперцяна, которые в 2024 году явно выделялись. Но основные плеймейкеры устали, полчаса выдали их сменщикам. Показательный момент. Мусаеву не нравилось, как его команда реагирует на чужие укусы. А из чистого контроля мяча «Краснодар» не выжимал логичные атаки с акцентированными ударами. Можно смело сказать, что по качеству поединок хозяевам поля не удавался. Не осталось сил.

В бою примерно равных соперников всё может решить одна ошибка. Но оппоненты осторожничали, было много поперечных передач, которые давали время защитным линиям опуститься ниже и выстроиться. «Краснодар» и «Локомотив» мечтали выиграть благодаря одному удару в челюсть. И не были готовы рисковать ради размена панчами. Удары тоже не пошли, слишком часто били вне створа ворот. Статистика поединка не радовала и не могла выделить одну из сторон жесткой встречи.

«Краснодар» не сумел явно оторваться от «Зенита»

Надеялись на стандарты. Митрюшкин потащил удар Диего Косты. А затем Джон Кордоба забил после очередной подачи. Помощник судьи зафиксировал офсайд у напарника колумбийского форварда. Дополнительно «Краснодару» не повезло чуть позже, когда Черников сбил Воробьёва, а после этого развили атаку с игрой рукой в штрафной площади «Локомотива». Судья Казарцев оказался прав. Хотя было нарушение для пенальти, до этого Черников тоже сфолил, не о чем спорить.

«Краснодар» не сумел завоевать победу, хотя догнал по очкам команду Семака. До этого «Зенит» проиграл «Акрону» и «Крыльям Советов», но команда Мусаева не сумела воспользоваться всеми щедрыми подарками чемпионов. Эмоций точно хватало, мастерство на месте, а вот резкости мало. Подкаты Батракова – хорошие символы, что «горожанам» не хватило свежести. Они точно были ближе к победе, чем «Локомотив», но дома надо играть именно и только таким образом.

В добавленное время сдали нервы у тренера Мусаева. Наставник «Краснодара» долго терпел, но договорился до красной карточки. Матч получился живым, однако не хватило конкретики. Были опасные удары мимо ворот, комбинации и подходы. Но поскольку не увидели разницу в физической готовности, то в итоге защитники и форварды оказывались слишком близко друг другу. Не хватало времени для замаха и меткого выстрела в створ любых ворот, включили силу воли.

«Локомотиву» не хватало энергичности для контратак, а вот время работало на них. После неудачных поединков против «Спартака» и «Химок» Галактионову важно было просто не проиграть. Задачу решили, так как вингер Мозес не сумел осчастливить краснодарскую публику. Хотя у «Краснодара» были великолепные шансы на чистое первое место по итогам календарного года, на время паузы на вершине двоевластие. «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» теперь очень близко.