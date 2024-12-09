Итоги первой части сезона в РПЛ. «Зенит» допустил чемпионскую гонку, впечатлили Батраков и Угальде

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09 декабря 2024, 12:08

Несовершенный, но увлекательный футбол.

Весной будет погоня за трофеем

Будь у Семака сейчас десять пунктов форы, лавочку можно было закрывать. Поскольку в РПЛ лишь две турнирные интриги – борьба за первое место и спасение, то плотность у вершины таблицы должна радовать организаторов турнира. «Краснодар» стал зимним чемпионом. Набрали поровну очков с «Зенитом», зато обыграли петербуржцев в очном поединке. Но будет ответный поединок, где лидеры не смогут одновременно взять по три очка. Следом идут «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Московские клубы очень близко, важно верить в чемпионство и стремиться кусать «Зенит» до последнего тура, чтобы снова судьбу титула определили на финише, как прошлой весной.

Угальде и Батраков среди героев

Лишь два футболиста добрались до десятого гола в РПЛ . Сделал это 22-летний форвард «Спартака», проваливший дебютный отрезок в прошлом сезоне. Также десять мячей есть у Алексея Батракова, девятнадцатилетнего плеймейкера «Локомотива». Оба приятно удивили, ведь уверенно вели игру своих команд. Угальде помогал опытный аргентинец Барко, а Батраков оказался и снайпером, и диспетчером для «железнодорожников». Конечно, среди лучших футболистов первой части не только эти двое, но это тема для другого разговора. А пока фиксируем феноменальную форму Угальде. Форвард забил 9 из 15 голов за четыре тура. У Батракова 10 мячей и 6 пасов.

«Спартак» сумел вернуться в борьбу

После двенадцатого тура, то есть всего шесть футбольных недель назад, у «Спартака» было 19 очков. Три поражения, четыре мировые, ужасный старт для Станковича. У лидера «Краснодара» было на 11 пунктов больше, настоящая пропасть на таком коротком отрезке. Сейчас у «Спартака» 37 очков после шести побед подряд. Команда Станковича собрала четыре разгрома подряд, нерядовая серия для РПЛ . Заиграли в атаке, допустили минимальное количество ошибок в защите, наладили переходы. Теперь «Краснодар» и «Зенит» опережают москвичей всего на два пункта, «красно-белые» умудрились за полтора месяца вернуться к чемпионской борьбе, хотя были на грани нового провала.

Выросла результативность дивизиона

Теперь нет защитных линий в стиле «Торпедо», чтобы ставить рекорды. Но средняя результативность РПЛ – 2.72 гола за игру. Больше, чем в прошлом сезоне. Причем важно отметить, что реализация подводила многих форвардов, голов могли увидеть ещё больше. Зато клубы пережили много откровенных ошибок в защите, которые чаще всего могли исправить лишь голкиперы. Футбол не назвать закрытым, хотя скакала готовность отдельных коллективов. Зато если у «Зенита», «Краснодара» и москвичей шла игра – видели результативные поединки. «Ростова» это тоже касается, они не раскрыли свой потенциал в атаке, где есть форварды с голевыми передачами и хитрые хавбеки.

Среди лидеров все могут прибавить

Вернее, даже должны прибавить. Например, «Ростов» и «Рубин» на восьмом и седьмом местах. Отстали от группы лидеров, не претендуют на повторение рывка «Сочи» из прошлого. При этом не должны повторять ошибки этого клуба, вылетевшего из РПЛ . Команды Карпина и Рахимова бывали в низших лигах, не хотят повторять тот опыт. «Ростов» и «Рубин» могут играть намного стабильнее. Про ЦСКА аналогичные отзывы, первая часть сезона не удалась новому тренеру Николичу и его команде. Но разве рывок «Спартака» не служит хорошим примером? Можно безнадежно отставать от лидеров, а потом за шесть туров отыграть фору в девять пунктов. Все могут прибавить, даже «Зенит».

Держатся на вратарях и диспетчерах

В РПЛ нет большого количества невероятных латералей, которых скоро подпишут в «Челси» и «Ливерпуль». Нет центральных защитников и опорников, которые отправятся в «Реал» и «Манчестер Сити». Не найти центральных нападающих безумного уровня, хотя есть парочка талантливых или опытных ребят. Но вот вратари и плеймейкеры в РПЛ сейчас толковые, именно на их талантах выезжают. Диспетчеры могут играть ближе к центру, как Вера из «Химок» и Барко из «Спартака». А могут работать на флангах и даже в линии атаки, как Батраков и Бителло. В любом случае приносят пользу. Как и голкиперы. Агкацев, Латышонок, Лунёв и Волк спасали свои команды от неприятностей.

Несовершенство команд мотивирует

Опытным игрокам стало сложнее искать стимулы в РПЛ . Вся надежда на молодых футболистов и новичков дивизиона, которые хотят запомниться скаутам и уехать на повышение. Поэтому Семак говорит о психологической сытости «Зенита», который подарил соперникам много очков. А Станкович поставил на голод «Спартака» и выжал крутой рывок в концовке года. Несовершенство команд гарантирует, что любой участник РПЛ может доставить проблемы одному из лидеров весной. «Оренбург» недобрал очков, но начали сезон с победы над «Спартаком». «Ахмат» и «Химки» точно пока не сдались в борьбе за выживание. Несовершенство полевых линий и тренеров делает чемпионат веселее.

«Краснодар» не проигрывал в 16 турах

Да, концовка года у Мусаева с горьким привкусом. Тренера удалили в матче против «Локомотива», а его команда не сумела затолкать гол по правилам, чтобы выйти на чистое первое место в таблице. Зато в первых 16 турах никто не смог обыграть «Краснодар». Лишь злой «Спартак» справился с этой задачей, но до этого Мусаев переигрывал соседей по таблице. Те победы пригодились, чтобы компенсировать ничьи. Вот их привычно много. Но концентрируемся на хорошем. Агкацев заменил в воротах Сафонова. Новичок Диего Коста готов до крови драться, чтобы помогать защите на уровне Хулиана Алонсо. Кордоба забил восемь мячей, но может больше. «Краснодар» снова в трофейной гонке.