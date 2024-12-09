Итоги первой части сезона в РПЛ. «Зенит» допустил чемпионскую гонку, впечатлили Батраков и Угальде

Несовершенный, но увлекательный футбол.
Весной будет погоня за трофеем
Будь у Семака сейчас десять пунктов форы, лавочку можно было закрывать. Поскольку в РПЛ лишь две турнирные интриги – борьба за первое место и спасение, то плотность у вершины таблицы должна радовать организаторов турнира. «Краснодар» стал зимним чемпионом. Набрали поровну очков с «Зенитом», зато обыграли петербуржцев в очном поединке. Но будет ответный поединок, где лидеры не смогут одновременно взять по три очка. Следом идут «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». Московские клубы очень близко, важно верить в чемпионство и стремиться кусать «Зенит» до последнего тура, чтобы снова судьбу титула определили на финише, как прошлой весной.
Угальде и Батраков среди героев
Лишь два футболиста добрались до десятого гола в РПЛ. Сделал это 22-летний форвард «Спартака», проваливший дебютный отрезок в прошлом сезоне. Также десять мячей есть у Алексея Батракова, девятнадцатилетнего плеймейкера «Локомотива». Оба приятно удивили, ведь уверенно вели игру своих команд. Угальде помогал опытный аргентинец Барко, а Батраков оказался и снайпером, и диспетчером для «железнодорожников». Конечно, среди лучших футболистов первой части не только эти двое, но это тема для другого разговора. А пока фиксируем феноменальную форму Угальде. Форвард забил 9 из 15 голов за четыре тура. У Батракова 10 мячей и 6 пасов.
«Спартак» сумел вернуться в борьбу
После двенадцатого тура, то есть всего шесть футбольных недель назад, у «Спартака» было 19 очков. Три поражения, четыре мировые, ужасный старт для Станковича. У лидера «Краснодара» было на 11 пунктов больше, настоящая пропасть на таком коротком отрезке. Сейчас у «Спартака» 37 очков после шести побед подряд. Команда Станковича собрала четыре разгрома подряд, нерядовая серия для РПЛ. Заиграли в атаке, допустили минимальное количество ошибок в защите, наладили переходы. Теперь «Краснодар» и «Зенит» опережают москвичей всего на два пункта, «красно-белые» умудрились за полтора месяца вернуться к чемпионской борьбе, хотя были на грани нового провала.
Выросла результативность дивизиона
Теперь нет защитных линий в стиле «Торпедо», чтобы ставить рекорды. Но средняя результативность РПЛ – 2.72 гола за игру. Больше, чем в прошлом сезоне. Причем важно отметить, что реализация подводила многих форвардов, голов могли увидеть ещё больше. Зато клубы пережили много откровенных ошибок в защите, которые чаще всего могли исправить лишь голкиперы. Футбол не назвать закрытым, хотя скакала готовность отдельных коллективов. Зато если у «Зенита», «Краснодара» и москвичей шла игра – видели результативные поединки. «Ростова» это тоже касается, они не раскрыли свой потенциал в атаке, где есть форварды с голевыми передачами и хитрые хавбеки.
Среди лидеров все могут прибавить
Вернее, даже должны прибавить. Например, «Ростов» и «Рубин» на восьмом и седьмом местах. Отстали от группы лидеров, не претендуют на повторение рывка «Сочи» из прошлого. При этом не должны повторять ошибки этого клуба, вылетевшего из РПЛ. Команды Карпина и Рахимова бывали в низших лигах, не хотят повторять тот опыт. «Ростов» и «Рубин» могут играть намного стабильнее. Про ЦСКА аналогичные отзывы, первая часть сезона не удалась новому тренеру Николичу и его команде. Но разве рывок «Спартака» не служит хорошим примером? Можно безнадежно отставать от лидеров, а потом за шесть туров отыграть фору в девять пунктов. Все могут прибавить, даже «Зенит».
Держатся на вратарях и диспетчерах
В РПЛ нет большого количества невероятных латералей, которых скоро подпишут в «Челси» и «Ливерпуль». Нет центральных защитников и опорников, которые отправятся в «Реал» и «Манчестер Сити». Не найти центральных нападающих безумного уровня, хотя есть парочка талантливых или опытных ребят. Но вот вратари и плеймейкеры в РПЛ сейчас толковые, именно на их талантах выезжают. Диспетчеры могут играть ближе к центру, как Вера из «Химок» и Барко из «Спартака». А могут работать на флангах и даже в линии атаки, как Батраков и Бителло. В любом случае приносят пользу. Как и голкиперы. Агкацев, Латышонок, Лунёв и Волк спасали свои команды от неприятностей.
Несовершенство команд мотивирует
Опытным игрокам стало сложнее искать стимулы в РПЛ. Вся надежда на молодых футболистов и новичков дивизиона, которые хотят запомниться скаутам и уехать на повышение. Поэтому Семак говорит о психологической сытости «Зенита», который подарил соперникам много очков. А Станкович поставил на голод «Спартака» и выжал крутой рывок в концовке года. Несовершенство команд гарантирует, что любой участник РПЛ может доставить проблемы одному из лидеров весной. «Оренбург» недобрал очков, но начали сезон с победы над «Спартаком». «Ахмат» и «Химки» точно пока не сдались в борьбе за выживание. Несовершенство полевых линий и тренеров делает чемпионат веселее.
«Краснодар» не проигрывал в 16 турах
Да, концовка года у Мусаева с горьким привкусом. Тренера удалили в матче против «Локомотива», а его команда не сумела затолкать гол по правилам, чтобы выйти на чистое первое место в таблице. Зато в первых 16 турах никто не смог обыграть «Краснодар». Лишь злой «Спартак» справился с этой задачей, но до этого Мусаев переигрывал соседей по таблице. Те победы пригодились, чтобы компенсировать ничьи. Вот их привычно много. Но концентрируемся на хорошем. Агкацев заменил в воротах Сафонова. Новичок Диего Коста готов до крови драться, чтобы помогать защите на уровне Хулиана Алонсо. Кордоба забил восемь мячей, но может больше. «Краснодар» снова в трофейной гонке.
Лига стала интереснее, особенно на фоне сдавших европейских грандов. Угальде сейчас сильнее Холанда и Мбаппе, а каков был старт Глушенкова.
Увы, весной футбола не будет, никогда не было
Хотя вчера Казарцев вчистую обокрал быков
Лига стала интереснее, особенно на фоне сдавших европейских грандов. Угальде сейчас сильнее Холанда и Мбаппе, а каков был старт Глушенкова.
Увы, весной футбола не будет, никогда не было
Хотя вчера Казарцев вчистую обокрал быков