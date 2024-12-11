Моуриньо: «Я не бросаю своих футболистов под колеса, мы ошиблись»

Главный тренер «Фенербахче» дал комментарий на тему результата матча Лиги Европы с «Атлетиком» (0:2). Сообщается, что фанаты турецкой команды требовали отставки президента клуба Али Коча.

Я не бросаю своих футболистов под колеса, нужно сохранять спокойствие. Наши отсутствующие игроки вернутся. Впереди другие матчи.

Сегодня, если я смогу поспать, или завтра, если не смогу поспать сегодня, я начну изучать «Истанбул». У нас переходный период, если говорить о целях, которые мы хотим достичь в будущем.

Не могу комментировать реакцию фанатов. Они основа этого клуба. Я тот, кто ему служит. Я не имею права их критиковать, мы ошиблись.