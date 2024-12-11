Капелло: «Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян»

Бывший тренер «Реала», «Милана» и других клубов Фабио Капелло раскритиковал негативные черты характера наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.
Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.
Порой он даже упускал титулы, поскольку желал доказать, что побеждает он, а не футболисты. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных поединков.
Считаю, что это попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды.
Как у Гвардиолы начались проблемы так некоторые горе-трепачи вроде Моуриньо и Капелло начали в СМИ поливать каталонца. На что рассчитывают и цель какая? Ты позвони Пепу, встретьтесь и лично скажи ему. Взрослые мужики, а ведут себя как крысеныши...
Где вы раньше были? Ах, ну да, снимали про себя документальные фильмы, чтобы заинтересовать хоть какого-нибудь работодателя. Хотя бы Фенербахче
Как у Гвардиолы начались проблемы так некоторые горе-трепачи вроде Моуриньо и Капелло начали в СМИ поливать каталонца. На что рассчитывают и цель какая? Ты позвони Пепу, встретьтесь и лично скажи ему. Взрослые мужики, а ведут себя как крысеныши...
Где вы раньше были? Ах, ну да, снимали про себя документальные фильмы, чтобы заинтересовать хоть какого-нибудь работодателя. Хотя бы Фенербахче
Фабио высказал своё мнение - кто-то может быть согласен, а кто-то нет. Я - не согласен.
Фабио высказал своё мнение - кто-то может быть согласен, а кто-то нет. Я - не согласен.