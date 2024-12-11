Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Капелло: «Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян»

вчера, 23:42

Бывший тренер «Реала», «Милана» и других клубов Фабио Капелло раскритиковал негативные черты характера наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.

Порой он даже упускал титулы, поскольку желал доказать, что побеждает он, а не футболисты. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных поединков.

Считаю, что это попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Инфантино сравнил чемпионат мира 2026 с Супербоулом
Вчера, 18:31
Артета назвал самое важное правило в раздевалке
Вчера, 15:58
Президент ПСЖ: «Два последних матча в Лиге чемпионов – это финалы»
Вчера, 12:34
Гвардиола прокомментировал текущее состояние команды
Вчера, 09:43
Анчелотти: «Травма Мбаппе не кажется серьёзной»
Вчера, 08:19
МакАллистер рассказал о различиях в игре команды при Слоте и при Клоппе
10 декабря
Сортировать
Все комментарии
c9zcng5w7tmy
c9zcng5w7tmy
сегодня в 04:35
Правильная оценка, Пеп реально поймал звезду
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:29
Капелло - ""Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян." - Почти как я"...)))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:05
Шта?.. 🤔
allemz
allemz
сегодня в 00:33, ред.
Я, конечно, не против таких оценок в адрес Гвардиолы, но смущает одно НО.
Как у Гвардиолы начались проблемы так некоторые горе-трепачи вроде Моуриньо и Капелло начали в СМИ поливать каталонца. На что рассчитывают и цель какая? Ты позвони Пепу, встретьтесь и лично скажи ему. Взрослые мужики, а ведут себя как крысеныши...
Где вы раньше были? Ах, ну да, снимали про себя документальные фильмы, чтобы заинтересовать хоть какого-нибудь работодателя. Хотя бы Фенербахче
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:18
Четко Капелло его осадил. Красава 👍 За кучу лет всего одну Лч выйграл лысый шарлатан в Мс имея самый богатый состав вылетал от всяких слабых клубов уровня Лиона. Да на его месте любой физрук бы сыграл лучше.
протон
протон
сегодня в 00:06
Капелло обвиняет кого-то в заносчивости? Это сделало мне вечер! ))
Фабио высказал своё мнение - кто-то может быть согласен, а кто-то нет. Я - не согласен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 