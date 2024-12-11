Капелло: «Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян»

Бывший тренер «Реала», «Милана» и других клубов раскритиковал негативные черты характера наставника «Манчестер Сити» .

Гвардиола – именитый тренер, но он слишком заносчив и самонадеян.

Порой он даже упускал титулы, поскольку желал доказать, что побеждает он, а не футболисты. Поэтому он оставлял ключевых игроков вне важных поединков.

Считаю, что это попытка отобрать внимание и заслуги у своей команды.