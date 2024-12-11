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Президент ПСЖ: «Два последних матча в Лиге чемпионов – это финалы»

сегодня, 12:34
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург0 : 3Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высказался после победы над клубом «Ред Булл Зальцбург» (3:0).

Дела идут на лад. Это был важный матч для нас, ключевой. Победа была обязательным условием, если мы хотим идти дальше в ЛЧ. Это было понятно всем. Мы играли хорошо, победили, много забили – это предаст уверенность команде. Нам понравился этот матч, но в воскресенье другая важная игра против «Лиона». Два последних матча в Лиге чемпионов – это финалы. Все это знают. Будут наши болельщики. Мы хорошо играем в каждом матче. Я уверен в игроках. В этой игре ЛЧ мы доминировали все 90 минут. Этот матч даст всем надежду. В футболе, если ты не забиваешь, сложно побеждать. Я всегда был уверен в ПСЖ. У нас лучший тренер в мире. Мы с ним построили долгосрочный проект. Он очень хороший тренер.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:50
Парижское позорище....
ycc5u8ak8c5b
ycc5u8ak8c5b
сегодня в 12:49
Денег ввалено не меренно, а результата нет.
Гость
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