Президент ПСЖ: «Два последних матча в Лиге чемпионов – это финалы»

Президент ПСЖ высказался после победы над клубом «Ред Булл Зальцбург» (3:0).

Дела идут на лад. Это был важный матч для нас, ключевой. Победа была обязательным условием, если мы хотим идти дальше в ЛЧ . Это было понятно всем. Мы играли хорошо, победили, много забили – это предаст уверенность команде. Нам понравился этот матч, но в воскресенье другая важная игра против «Лиона». Два последних матча в Лиге чемпионов – это финалы. Все это знают. Будут наши болельщики. Мы хорошо играем в каждом матче. Я уверен в игроках. В этой игре ЛЧ мы доминировали все 90 минут. Этот матч даст всем надежду. В футболе, если ты не забиваешь, сложно побеждать. Я всегда был уверен в ПСЖ . У нас лучший тренер в мире. Мы с ним построили долгосрочный проект. Он очень хороший тренер.