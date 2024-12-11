Артета назвал самое важное правило в раздевалке

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вчера, 15:58

Главный тренер «Арсенала» в интервью TNT Sports ответил на вопрос о том, какое правило является самым важным в раздевалке.

Любовь к игре.

В видео он также отметил, что хотел бы снова пережить свой дебют в ПСЖ :

Это был момент, когда ты понимаешь, что становишься профессиональным футболистом, но ты также понимаешь, как много ещё впереди и сколько решений тебе придётся принять, чтобы достичь желаемого.

О своём любимом моменте в раздевалке в качестве тренера или игрока он сказал:

У нас так много всего, но, безусловно, один из них, это не обязательно должно быть напрямую связано с победой, — атмосфера, когда все смеются и ощущают себя настоящей командой.

Испанский специалист считает Майкла Джордана самым успешным спортсменом всех времён, а рыба с жареным картофелем — его любимая британская еда.

Артета признался, что выбрал бы бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо, Диего Марадону и Пеле в качестве трёх гостей на своём футбольном ужине.