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Артета назвал самое важное правило в раздевалке

вчера, 15:58

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в интервью TNT Sports ответил на вопрос о том, какое правило является самым важным в раздевалке.

Любовь к игре.

В видео он также отметил, что хотел бы снова пережить свой дебют в ПСЖ:

Это был момент, когда ты понимаешь, что становишься профессиональным футболистом, но ты также понимаешь, как много ещё впереди и сколько решений тебе придётся принять, чтобы достичь желаемого.

О своём любимом моменте в раздевалке в качестве тренера или игрока он сказал:

У нас так много всего, но, безусловно, один из них, это не обязательно должно быть напрямую связано с победой, — атмосфера, когда все смеются и ощущают себя настоящей командой.

Испанский специалист считает Майкла Джордана самым успешным спортсменом всех времён, а рыба с жареным картофелем — его любимая британская еда.

Артета признался, что выбрал бы бывшего нападающего сборной Бразилии Роналдо, Диего Марадону и Пеле в качестве трёх гостей на своём футбольном ужине.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:48
достойный человек
jcyjhf4m9462
jcyjhf4m9462
вчера в 16:11
Микель Артета всегда выделялся своим глубоким пониманием игры и искренней любовью к футболу. Его слова о важности любви к игре как главного правила в раздевалке подчеркивают его философию, которая помогает ему добиваться успеха как тренеру. То, что он ценит атмосферу единства и смеха в команде, говорит о его умении создавать благоприятную среду для игроков. Выбор Роналдо, Марадоны и Пеле в качестве гостей на футбольном ужине показывает его уважение к легендам футбола, которые вдохновляли многих поколений.
Гость
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