«Ювентус» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

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сегодня, 00:52

«Ювентус» выиграл у «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0).

Душан Влахович забил на 53-й минуте, Уэстон МакКенни отличился на 75-й.

После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.