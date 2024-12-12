«Ювентус» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

«Ювентус» выиграл у «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0).
Душан Влахович забил на 53-й минуте, Уэстон МакКенни отличился на 75-й.
После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.
|Ювентус2 : 0Манчестер Сити
|Матч завершен
«Ювентус» выиграл у «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0).
Душан Влахович забил на 53-й минуте, Уэстон МакКенни отличился на 75-й.
После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.
Больной думает о том как бы поскорее выздороветь, а ты сразу форсаж предлагаешь...
Больной думает о том как бы поскорее выздороветь, а ты сразу форсаж предлагаешь...
Чёт ты не то говоришь. Родри , Фоден, Аканджи, Аке курят на бюллетене. И че ?! Тебе тобой нарисованный "системный сбой" из дупла, нежданно негаданно типа выпал ?!
У Мадрида та же песня - вся защитная линия в *опе, потому как её основа в лазарете..., ну а напады никак толком не расчехляться.
Ещё раз повторяю: сезон это тебе не спринт на сто метров, а марафон на сотню миль. Через месяц/два совсем иное писать будешь.
Чёт ты не то говоришь. Родри , Фоден, Аканджи, Аке курят на бюллетене. И че ?! Тебе тобой нарисованный "системный сбой" из дупла, нежданно негаданно типа выпал ?!
У Мадрида та же песня - вся защитная линия в *опе, потому как её основа в лазарете..., ну а напады никак толком не расчехляться.
Ещё раз повторяю: сезон это тебе не спринт на сто метров, а марафон на сотню миль. Через месяц/два совсем иное писать будешь.