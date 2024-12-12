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«Ювентус» одержал победу в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити»

сегодня, 00:52
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Ювентус» выиграл у «Манчестер Сити» в 6-м туре Лиги чемпионов (2:0).

Душан Влахович забил на 53-й минуте, Уэстон МакКенни отличился на 75-й.

После этой игры оба коллектива находятся в средней части таблицы.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 04:44
Полагаю, что из группы мы уже не выйдем.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:53
Гвардиола еще тренер или нет. Чет как сваливать собрался судя по результатам
Alex_67
Alex_67
сегодня в 01:46
Манчестер Сити продолжает падение...
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:43
Привет, Володя!!!
Вы меня пугаете... И шо это будет, я вас спрашиваю?
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:34
Два клуба с проблемами встретились,но проблемы Сити оказались еще глубже,жаль Гвардиолу и игроков.По поводу матча мало чем от аллегрибола отличаемся, прессинг был виден лишь пару раз,видно свободы у Мотты маловато и все больше он ориентируется на результат,а игра от обороны гарантирует четверку в сериа А и плей-офф ЛЧ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:25, ред.
Ээээ, нет чувак! Ноги и тактику подправить - одно; а вот совокупность интересов соблюсти, да звёздным го*нюкам-конкурентам дружбу Футбольную привить - задачка посложнее будет! Поэтому у Карло гемора поболе , нежели у Пепа.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:20
Ты сам описал течение болезни, за это спасибо) Я не разделял ничего, всё в совокупности имел ввиду
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:18, ред.
"Болезнь" в чём ? Мастерство улетучилось..., иль ноги к игрокам чужие пришили ?!
Чёт ты не то говоришь. Родри , Фоден, Аканджи, Аке курят на бюллетене. И че ?! Тебе тобой нарисованный "системный сбой" из дупла, нежданно негаданно типа выпал ?!
У Мадрида та же песня - вся защитная линия в *опе, потому как её основа в лазарете..., ну а напады никак толком не расчехляться.

Ещё раз повторяю: сезон это тебе не спринт на сто метров, а марафон на сотню миль. Через месяц/два совсем иное писать будешь.
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:18
Какие проблемы у Анчи? Уместить на поле звезд и подружить их? Сити бы такие проблемы, честное слово)
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:12
allemz
allemz ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:09
Ну лучше побереги свой зуб, он тебе точно пригодится. Во-вторых, чтобы включить форсаж, должен иметься двигатель соответствующий, а его нет. Твоя ситуация была бы справедлива для "здорового" Сити, почти каждый сезон такой был, к зиме сдувались чуток, потом включали этот самый форсаж и всё работало, но то что происходит сейчас - системный сбой. Сити "болен", лечиться надо.
Больной думает о том как бы поскорее выздороветь, а ты сразу форсаж предлагаешь...
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:07
У МанСити одна победа в десяти последних матчах
Ну это позор, определённо
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:05, ред.
Чёт вы разошлись прям не на шутку, Володь.
Турнир длинный. В плей офф все топы залезут и вот уже там будет да - реальная заруба. А щас... если форсаж включать как Ливер и Барса , то ничё хорошего на такой длинной дистанции не светит. Выдохнуться они и сольются, как было не раз.
Пеп и Анчи знают чё делают. Зуб даю. Поэтому не стоит кипишь раньше времени поднимать.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
сегодня в 01:03
норвежец Халанд в своём репертуаре, когда команда на нуле, то норвежец на двойном нуле, лидерских качеств у него вообще нет
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:00
Ну ты сам как раз убедился, что Холанд рядом с ним одуванчик
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:59
Да и причем для меня в этой игре парижане будут фаворитами...как бы они не играли слабо в лч, но сити щас ещё хуже
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:58
Даже Данило, которого списали давно из сити, который просто ДНО, при этом играет лучше чем вся наша оборона....
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:58
Слушай, да запросто слить им, у них команда помоложе и живее. Что еще надо, чтобы "помочиться" на нашу защиту?
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:57
От этого товарища ниче другого я и не жду уже. Но проиграли ни только из-за него. Там пол команды никакущие....
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:56
Больше бомбит с Эдырсона, первый гол на его совести(
allemz
allemz
сегодня в 00:54
Ну это позор, о чем тут говорить. Слабому Ювентусу в два мяча влететь, а это значит, что Сити еще слабее. Вылетим из ЛЧ гарантированно. Игра уровня Медиалиги.

Если вкратце об игре, играл только Доку, а остальные наблюдали как бельгиец играл.

Ювентус с победой!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:54
Самое обидное, что я ставил на ОЗ, а судья пеналь не дал за игру рукой(
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:53
В следующем туре ПСЖ -МС, 2 неудачника лч, остаётся ещё и им слить
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:52
МС продолжает пробивать дно! Проигрывать автобусному турину это уже позор вообще((
Гость
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