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Дубль Иньяки Уильямса помог «Атлетику» переиграть «Фенербахче»

вчера, 20:25
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)0 : 2Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Фенербахче» уступил «Атлетику» в 6-м туре Лиги Европы (0:2).

Иньяки Уильямс забил на 5-й и на 45-й минуте. У хозяев поля на 69-й за вторую желтую карточку с поля был удален Мерт Мюльдюр.

После этой игры «Фенербахче» идет в средней части общей таблицы, «Атлетик» лидирует.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24
Молодцы ребятушки Атлетики !
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:03
футбол моуриньо давно не работает и смотреть тошно.
напомню, они пришли одновременно в Манчестер.
один в Сити, второй - Юнайтед.
и условия были одинаковые в финансовом плане.
(хотя моур постоянно плакал).
в итоге спустя время небо и земля Гвардиола с Моуриньо.
Гвардиола все еще в АПЛ, а этот пока что в Турции.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:58
Победить турок в сухую у них дома - замечательный результат.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:56
в принцине я этого и ожидал! думал правда что Фенер забьёт
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:35
Ничего особенного "особенный" не смог предложить, и состав порядочный, и дома игра ...а нет игры у команды и все тут.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:27
Баско в с победой!!
А Моур только языком может чесать... Всю неделю его слышали, то про МС, то про Ямаля и Уилимса, то про то что он фанат Реала... А как работать надо, он уже и забыл наверно. Скоро неустойку заберет и поедет в саудитию уже наверно
Гость
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