Дубль Иньяки Уильямса помог «Атлетику» переиграть «Фенербахче»

«Фенербахче» уступил «Атлетику» в 6-м туре Лиги Европы (0:2).
Иньяки Уильямс забил на 5-й и на 45-й минуте. У хозяев поля на 69-й за вторую желтую карточку с поля был удален Мерт Мюльдюр.
После этой игры «Фенербахче» идет в средней части общей таблицы, «Атлетик» лидирует.
напомню, они пришли одновременно в Манчестер.
один в Сити, второй - Юнайтед.
и условия были одинаковые в финансовом плане.
(хотя моур постоянно плакал).
в итоге спустя время небо и земля Гвардиола с Моуриньо.
Гвардиола все еще в АПЛ, а этот пока что в Турции.
напомню, они пришли одновременно в Манчестер.
один в Сити, второй - Юнайтед.
и условия были одинаковые в финансовом плане.
(хотя моур постоянно плакал).
в итоге спустя время небо и земля Гвардиола с Моуриньо.
Гвардиола все еще в АПЛ, а этот пока что в Турции.
А Моур только языком может чесать... Всю неделю его слышали, то про МС, то про Ямаля и Уилимса, то про то что он фанат Реала... А как работать надо, он уже и забыл наверно. Скоро неустойку заберет и поедет в саудитию уже наверно
А Моур только языком может чесать... Всю неделю его слышали, то про МС, то про Ямаля и Уилимса, то про то что он фанат Реала... А как работать надо, он уже и забыл наверно. Скоро неустойку заберет и поедет в саудитию уже наверно