Дубль Иньяки Уильямса помог «Атлетику» переиграть «Фенербахче»

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вчера, 20:25

«Фенербахче» уступил «Атлетику» в 6-м туре Лиги Европы (0:2).

Иньяки Уильямс забил на 5-й и на 45-й минуте. У хозяев поля на 69-й за вторую желтую карточку с поля был удален Мерт Мюльдюр.

После этой игры «Фенербахче» идет в средней части общей таблицы, «Атлетик» лидирует.