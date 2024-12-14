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Тухель рассказал о планах на посту главного тренера сборной Англии

сегодня, 15:04

Немецкий тренер Томас Тухель, который с 1 января 2025 года официально начнёт выполнять свои обязанности на посту главного тренера сборной Англии, рассказал о ближайших планах на новом месте работы.

Посмотреть матчи в прямом эфире, а затем связаться с игроками и посетить парк Святого Георгия, чтобы прочувствовать место, создать атмосферу и познакомиться со всеми людьми, которые там работают и делают это с энтузиазмом ради одной цели. Поэтому я рад, более чем рад приступить к работе в январе. Насколько регулярно планирую посещать парк Святого Георгия? О, очень регулярно. Я имею в виду, что это наш дом, это наша база. Так что я буду там. В противном случае мы не сможем создать необходимую атмосферу на протяжении тех 18 или 20 месяцев, которые нам предстоит провести вместе. Так что это будет для меня вполне обычным домом. И я рад, что у нас отличная инфраструктура, и мы будем ею пользоваться.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:13
В своих планах Тухель не рассказал о том, как решил вопрос с частью игроков, которые фактически пошли на демарш... Пускать на самотёк такие моменты нельзя - нужно расставить все точки
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:07
Хочется пожелать Томасу удачи на новом месте.... а вдруг все у него получится.
Гость
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