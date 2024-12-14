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Пуйоль: «Кубарси больше похож на Пике, чем на меня»

сегодня, 15:23

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» Карлес Пуйоль отметил выдающиеся качества защитника «сине-гранатовых» и сборной Испании Пау Кубарси.

Это совершенный футболист с очень хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Жерара Пике, чем на меня.

Пау Кубарси очень умно действует в обороне. Он всегда сосредоточен. Непросто сохранять спокойствие в таком возрасте.

Он играет регулярно, без ошибок. Это впечатляет. У меня была возможность поговорить с ним. Он очень серьёзен и профессионален.

Также Пуйоль заявил, что сожалеет об уходе Хави с поста главного тренера «Барселоны» и высоко оценил игру каталонцев под руководством Ханса-Дитера Флика.

Я считаю Хави другом и великим тренером. Я бы хотел, чтобы он продолжил карьеру здесь, но решение должны принимать те, кто находится внутри. Если они приняли такое решение, мы должны его уважать.

Очевидно, что Флик — отличный тренер и что здесь собраны очень хорошие игроки. Всегда есть неопределённость, прежде всего, в том, как они начнут, а у них получается очень хорошо. Я продолжаю внимательно следить за текущими делами «Барселоны» и надеюсь, что в этом сезоне под руководством Ханси Флика к ним снова придёт успех.

Что касается Ламина Ямаля, то я понимаю, что не стоит сравнивать его с Лео Месси. Если мы наклеим на него ярлык Лео... Давление и так максимально, а будет ещё больше. То, что сделал и продолжает делать Лео, невероятно, и будет очень сложно увидеть такого игрока снова.

Советую молодым футболистам стараться подражать Лео, не в смысле играть, как он, а в его идее постоянно совершенствоваться.

Ранее сообщалось, что апелляция «Барселоны» по поводу дисквалификации Флика отклонена.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:00
Звучит больше как оскорбление
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:43
однако в матче с Боруссии глупый фол Кубарси привез пенальти.
Гость
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