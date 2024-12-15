Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Реал» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ливерпуля»

сегодня, 15:36

«Реал» рассматривает полузащитника «Ливерпуля» и сборной Венгрии Доминика Собослаи, как вариант для усиления средней линии. Препятствием для перехода может послужить высокая стоимость футболиста. «Ливерпуль» готов отпустить Собослаи за 100 миллионов евро.

Напомним, 24-летний центральный полузащитник перешёл в английский клуб из «РБ Лейпциг» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Собослаи сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет защитника «Ливерпуля».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Наполи» и «Фиорентина» проявляют интерес к полузащитнику «Лиона»
Сегодня, 15:22
Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Жироне»
Сегодня, 14:37
«Манчестер Сити» связывался с Погба
Сегодня, 14:22
Слухи«Ньюкасл» может заплатить £ 90 млн за Кудуса
Сегодня, 13:44
«Ливерпуль» и «Арсенал» готовы предложить 65 млн евро за игрока «Брайтона»
Сегодня, 13:43
Слухи«Рома» близка к подписанию Бето из «Эвертона»
Сегодня, 13:31
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:57
Реалу пришла пора задуматься о новом тренере... Заслуги Анчелотти перед клубом нужно уважать, но не до такой же степени. Команда играет вничью с откровенным слабаком, при этом пропускает три мяча... А тренер оправдывает результат сомнительным не назначенным пенальти. Кстати, проблемы с тренером и у Манчестер Сити. Нужно решать эти проблемы радикально...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:41
Реалу нужны хорошие защитники.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 