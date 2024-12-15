«Реал» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Ливерпуля»

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сегодня, 15:36

«Реал» рассматривает полузащитника «Ливерпуля» и сборной Венгрии , как вариант для усиления средней линии. Препятствием для перехода может послужить высокая стоимость футболиста. «Ливерпуль» готов отпустить Собослаи за 100 миллионов евро.

Напомним, 24-летний центральный полузащитник перешёл в английский клуб из «РБ Лейпциг» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне Собослаи сыграл 22 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет защитника «Ливерпуля».