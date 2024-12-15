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Защитник «Барселоны» может продолжить карьеру в «Жироне»

сегодня, 14:37

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Эрик Гарсия может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. «Жирона» заинтересована в подписании игрока.

Напомним, Гарсия — воспитанник «Барселоны». Его контракт с каталонцами действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 23-летний центральный защитник сыграл 9 матчей в Ла Лиге (ассист) и 2 матча в Лиге чемпионов (красная карточка). Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

Ранее главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил двум игрокам, что не рассчитывает на них.

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42pz8gbrvpaf
42pz8gbrvpaf
сегодня в 14:40
При таком раскладе далеко переезжать ему не придётся
Гость
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