«Манчестер Сити» связывался с Погба

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сегодня, 14:22

«Манчестер Сити» связался с полузащитником , чтобы предложить ему присоединиться к команде в марте, когда закончится срок дисквалификации. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже давно является поклонником таланта француза.

Погба не хотел бы возвращаться в Манчестер, так как у него остались неоднозначные воспоминания о времени выступления за «Манчестер Юнайтед». 31-летний опорник хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге, Бундеслиге или Серии А.

Ранее сообщалось, что Погба намерен перейти в «Марсель».