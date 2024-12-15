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«Манчестер Сити» связывался с Погба

сегодня, 14:22

«Манчестер Сити» связался с полузащитником Полем Погба, чтобы предложить ему присоединиться к команде в марте, когда закончится срок дисквалификации. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола уже давно является поклонником таланта француза.

Погба не хотел бы возвращаться в Манчестер, так как у него остались неоднозначные воспоминания о времени выступления за «Манчестер Юнайтед». 31-летний опорник хотел бы продолжить карьеру в Ла Лиге, Бундеслиге или Серии А.

Ранее сообщалось, что Погба намерен перейти в «Марсель».

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Все комментарии
597da636tc46
597da636tc46
сегодня в 15:07
Теперь хватаются за все подряд, хочется надеяться, что команда быстро выйдет из кризиса.
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 14:46
Да просто позвонили Погбуну поржать))
allemz
allemz ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:37
На фоне Ковачича даже Погба топ-футболист
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:33
Нет понимаю , что в МС сейчас некий кризис , но , что бы настолько ! )
Гость
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