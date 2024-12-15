Агентство Башича сделало заявление касательно будущего игрока

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сегодня, 16:08

Агентство Arena Sport, представляющее интересы полузащитника «Оренбурга» и сборной Боснии и Герцеговины , сделало заявление по поводу будущего игрока.

У Ивана контракт с «Оренбургом» до лета. По нему обращаются, но прямо сейчас он игрок «Оренбурга».

Напомним, Башич выступает за южноуральцев с июля 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В текущем сезоне 22-летний атакующий полузащитник сыграл 21 матч, забил один мяч и получил восемь жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает Башича в 1,2 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» хочет продлить контракт с полузащитником Джимми Марином.