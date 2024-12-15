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Полузащитник «Спартака» отправится на правах аренды в «Нефтехимик»

сегодня, 14:02

«Спартак» досрочно прервёт аренду полузащитника Максима Лайкина в «Енисее». Остаток сезона игрок проведёт в «Нефтехимике» (тоже на правах аренды). Лайкин недоволен количеством игрового времени в «Енисее», красноярцы не будут чинить препятствия игроку. Напомним, полузащитник уже выступал на правах аренды за «Нефтехимик» в сезоне 2022/2023.

В текущей кампании Первой лиги Лайкин сыграл 12 матчей. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Акрон» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака».

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:15
Правильно,надоело протирать лавку.
f23kqrrjaax8
f23kqrrjaax8
сегодня в 15:05
Еще от одного лавочника избавились.
b6acxndb24y5
b6acxndb24y5
сегодня в 14:21
Нормально для последующей каеърьеры
Гость
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