Полузащитник «Спартака» отправится на правах аренды в «Нефтехимик»

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сегодня, 14:02

«Спартак» досрочно прервёт аренду полузащитника в «Енисее». Остаток сезона игрок проведёт в «Нефтехимике» (тоже на правах аренды). Лайкин недоволен количеством игрового времени в «Енисее», красноярцы не будут чинить препятствия игроку. Напомним, полузащитник уже выступал на правах аренды за «Нефтехимик» в сезоне 2022/2023.

В текущей кампании Первой лиги Лайкин сыграл 12 матчей. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Акрон» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака».