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Глава Медиалиги: «Как будет конкретика, мы выйдем на связь с Бекхэмом»

сегодня, 12:59

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал источнику о возможном участии Дэвида Бекхэма в чемпионате мира среди медиакоманд.

Ранее Осипов в интервью «Советскому спорту» заявлял о встрече в США с экс-футболистом сборной Англии и предложении ему стать лицом турнира.

Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава в октябре сообщал о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.

Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы заявить во всеуслышание про чемпионат мира в нашей интерпретации, который состоится в конце следующего года.

Дэвид — человек, который имеет непосредственное отношение к сборной США по медиафутболу. Сейчас мы не коммуницируем, но как только будет конкретика, Бекхэм будет одним из первых, с кем мы выйдем на связь. Давайте сначала сделаем так, чтобы нам было о чём говорить. Я убеждён, что потом мы порадуем аудиторию россыпью звёзд мирового спорта.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:19
Один в один - речь Остапа Бендера в Новых Васюках о переименовании "Шахсекции" в "Клуб 4 коней" и проведения международного турнира - только в современном исполнении...)
chromage
chromage
сегодня в 13:15, ред.
Прикольная новость. Так можно про кого угодно сказать:

"Мы пока не рассматриваем покупку Мбаппе, но как только будет конкретика мы с ним свяжемся" ФК Клуб "Каменск-уралец" 10 любительская лига =)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:09
Планы у них наполеоновские......
Гость
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