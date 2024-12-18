Глава Медиалиги: «Как будет конкретика, мы выйдем на связь с Бекхэмом»

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сегодня, 12:59

Глава Медиалиги рассказал источнику о возможном участии в чемпионате мира среди медиакоманд.

Ранее Осипов в интервью «Советскому спорту» заявлял о встрече в США с экс-футболистом сборной Англии и предложении ему стать лицом турнира.

Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава в октябре сообщал о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.