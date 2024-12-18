Глава Медиалиги: «Как будет конкретика, мы выйдем на связь с Бекхэмом»

Глава Медиалиги Николай Осипов рассказал источнику о возможном участии Дэвида Бекхэма в чемпионате мира среди медиакоманд.
Ранее Осипов в интервью «Советскому спорту» заявлял о встрече в США с экс-футболистом сборной Англии и предложении ему стать лицом турнира.
Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава в октябре сообщал о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.
Мы сейчас активно готовимся к тому, чтобы заявить во всеуслышание про чемпионат мира в нашей интерпретации, который состоится в конце следующего года.
Дэвид — человек, который имеет непосредственное отношение к сборной США по медиафутболу. Сейчас мы не коммуницируем, но как только будет конкретика, Бекхэм будет одним из первых, с кем мы выйдем на связь. Давайте сначала сделаем так, чтобы нам было о чём говорить. Я убеждён, что потом мы порадуем аудиторию россыпью звёзд мирового спорта.
"Мы пока не рассматриваем покупку Мбаппе, но как только будет конкретика мы с ним свяжемся" ФК Клуб "Каменск-уралец" 10 любительская лига =)
"Мы пока не рассматриваем покупку Мбаппе, но как только будет конкретика мы с ним свяжемся" ФК Клуб "Каменск-уралец" 10 любительская лига =)