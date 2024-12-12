2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге

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вчера, 23:51

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год станет годом «Зенита» в Петербурге.

Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита». Мы постараемся как следует отметить этот юбилей.

25 мая 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует свое столетие. В юбилейный год сине-бело-голубые планируют реализовать серию масштабных городских проектов, доступных для всех жителей и гостей Петербурга.