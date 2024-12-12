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2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге

вчера, 23:51

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год станет годом «Зенита» в Петербурге.

Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита». Мы постараемся как следует отметить этот юбилей.

25 мая 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует свое столетие. В юбилейный год сине-бело-голубые планируют реализовать серию масштабных городских проектов, доступных для всех жителей и гостей Петербурга.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 00:02
...ребятушки, болелы "Зенита" у меня в 25 -том Юбилей ! Хочу летом
в Питер с супругою! Подскажите,где лучше остановиться,гостиницу,
экскурсии, вообщем - места,явки,пароли ...! Бюджетно конечно,мы
москвичи,молодые пенсионеры! Если что, дам своё мыло,напишите!
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