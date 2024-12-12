2025 год объявлен годом «Зенита» в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил, что 2025 год станет годом «Зенита» в Петербурге.
Двух мнений быть не может, у нас есть соответствующая дата, и для Петербурга это будет год «Зенита». Мы постараемся как следует отметить этот юбилей.
25 мая 2025 года футбольный клуб «Зенит» отпразднует свое столетие. В юбилейный год сине-бело-голубые планируют реализовать серию масштабных городских проектов, доступных для всех жителей и гостей Петербурга.
в Питер с супругою! Подскажите,где лучше остановиться,гостиницу,
экскурсии, вообщем - места,явки,пароли ...! Бюджетно конечно,мы
москвичи,молодые пенсионеры! Если что, дам своё мыло,напишите!
в Питер с супругою! Подскажите,где лучше остановиться,гостиницу,
экскурсии, вообщем - места,явки,пароли ...! Бюджетно конечно,мы
москвичи,молодые пенсионеры! Если что, дам своё мыло,напишите!