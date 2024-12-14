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«Спартак» выплатил «Ростову» компенсацию за «стекло Станковича»

сегодня, 10:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб выплатил «Ростову» компенсацию за стекло, которое на стадионе разбил Деян Станкович.

Да, компенсация «Ростову» за «стекло Станковича» уже выплачена.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ shur (раскрыть)
сегодня в 10:39
Только не за счёт государства, а за счёт страховой!) которой платили за тебя столько лет.... Так что ты явно заслужил)))
А у меня товарищ зубы хочет вставить (своих почти не осталось), ему такую бешеную сумму объявили, что он теперь бегает ищет другие варианты... Вроде хочется и покрасивее и главное, чтоб надёжно все было, но он не миллионер.
shur
shur
сегодня в 10:29
...за серба Спартак заплатил, а Я вчера,как пенсионер,зубы подлечил,за счёт государства,такие реалии нашего времени,
ну Я то заслуженно , а Станкович заслужил или это мелкое хулиганство?!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:11
Со Станковича в 2 раза больше потом потребуют)
Гость
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