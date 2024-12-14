«Спартак» выплатил «Ростову» компенсацию за «стекло Станковича»

Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб выплатил «Ростову» компенсацию за стекло, которое на стадионе разбил Деян Станкович.
Да, компенсация «Ростову» за «стекло Станковича» уже выплачена.
Руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что московский клуб выплатил «Ростову» компенсацию за стекло, которое на стадионе разбил Деян Станкович.
Да, компенсация «Ростову» за «стекло Станковича» уже выплачена.
А у меня товарищ зубы хочет вставить (своих почти не осталось), ему такую бешеную сумму объявили, что он теперь бегает ищет другие варианты... Вроде хочется и покрасивее и главное, чтоб надёжно все было, но он не миллионер.
А у меня товарищ зубы хочет вставить (своих почти не осталось), ему такую бешеную сумму объявили, что он теперь бегает ищет другие варианты... Вроде хочется и покрасивее и главное, чтоб надёжно все было, но он не миллионер.
ну Я то заслуженно , а Станкович заслужил или это мелкое хулиганство?!
ну Я то заслуженно , а Станкович заслужил или это мелкое хулиганство?!