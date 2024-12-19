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«Аль-Хиляль» хочет подписать Рэшфорда на место Неймара

сегодня, 17:48

Нападающий Неймар может покинуть «Аль-Хиляль».

Если бразилец примет решение уйти из саудовского клуба, команда хочет подписать на его место форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Ранее сообщалось, что МЮ готов расстаться со своим воспитанником.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 18:01
...всё крутится вокруг весельчиков ,тусовки,девчата,клубы,карнавалы.дискотеки!
Действующие люди одни и теже...!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:57
Молодцы МЮ нашли куда его спихнуть... да еще и навар получат не плохой.
протон
протон
сегодня в 17:57
Если бразилец примет решение уйти из саудовского клуба.
Серьёзно? Я думаю, решению по этому бездарю вечно с травмой должен решать клуб СА. Неймар не примет этого решения, только если клуб попросит с оговоркой, что это принял сам игрок, тихо, мирно расторгнуть обоюдно контракт.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:57
Его личку и трансфер смогут позволить лишь саудовские клубы
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