«Аль-Хиляль» хочет подписать Рэшфорда на место Неймара

Нападающий Неймар может покинуть «Аль-Хиляль».
Если бразилец примет решение уйти из саудовского клуба, команда хочет подписать на его место форварда «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Ранее сообщалось, что МЮ готов расстаться со своим воспитанником.
Действующие люди одни и теже...!!!
Действующие люди одни и теже...!!!
Серьёзно? Я думаю, решению по этому бездарю вечно с травмой должен решать клуб СА. Неймар не примет этого решения, только если клуб попросит с оговоркой, что это принял сам игрок, тихо, мирно расторгнуть обоюдно контракт.
Серьёзно? Я думаю, решению по этому бездарю вечно с травмой должен решать клуб СА. Неймар не примет этого решения, только если клуб попросит с оговоркой, что это принял сам игрок, тихо, мирно расторгнуть обоюдно контракт.