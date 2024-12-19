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Угальде интересен «Манчестер Сити», «Арсеналу» и «Челси»

сегодня, 17:36

«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к 22-летнему нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде.

По информации источника, эти английские клубы могут предпринять попытку приобрести коста-риканского футболиста в грядущем январе. Подчёркивается, что в контракте Угальде прописан пункт об отступных, сумма которых составляет £ 25 млн (€ 30 млн).

«Арсенал» и «Челси» на текущий момент находятся в поисках нового форварда. В свою очередь, в «Манчестер Сити» знают Угальде, поскольку именно холдинг City Group обнаружил футболиста в Коста-Рике в 2020 году и привёз его в Европу в одну из своих команд – бельгийский «Ломмель».

В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 18:50
Не верю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Выдумки всё это и вздор. Способный парень, но не для английского футбола. Неизвестно ещё, как весной сыграет. Пока, определенно, трудно сказать, насколько стабильно пойдет у него игра. Тем более, сразу, в такие большие клубы. Цена на него, как для Европы- смешная, но повторюсь еще раз- не стоит он таких денег, на сегодня- точно. Если парень засветился на удачный месяц, другой в России- это не значит, что он уже на расхват. Уже Тюкавина хотели купить и Батракова, ну и?

Проти Угальде в России не играют персонально, а сам, он, играет как правило на открытом пространстве, когда можно разбежаться и защитники соперника не держут. Можно вспомнить его игру с Ахматом в Москве, где грозненцы выставили автобус и Угальде растворился... Да хотябы игру с Нижним, 1-й тайм, ничего он не показал. Если с ним играть плотнее и жёстче- трудно ему будет, а про АПЛ и говорить нечего.

Хочу, для начала, увидеть его чемпионом России в составе Спартака, вот тогда и разговор будет другой. А в Европу успеет, если должным образом себя проявит в России...
utktdj725pkx
utktdj725pkx
сегодня в 18:49
Вспомнилось как также Кутепова в Милан продавали, когда он ЗМСом стал.
shur
shur ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 18:48
"Но мы ждём что Манфред ещё поиграет в Спартаке на радость болельщикам." Manfred Mann's Earth Band" на концерте в Тарасовке!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:45
В принципе не думаю что он прямо кровь из носу нужен этим клубам здесь и сейчас! Скорее всего после его феерии в крайних двух месяцах он попал на карандаш! Но если все таки это правда , то перед руководством КБ встанет очень сложный выбор! Отдать его за 30 млн в АПЛ , то можно вызвать гнев болел! Не отдать , то лишить парня мечты! Хотя по моему мнению все это вода))
112910415
112910415
сегодня в 18:33
надо понять - выдумка или не совсем !
y394nwrc2xjd
y394nwrc2xjd
сегодня в 18:25
Пусть ещё в Спартаке поиграет, а потом уже и в Англию можно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 18:06
25-30 миллионов ? Право, какой пустяк для этих клубов. У команды, и у него в том числе, в конце первого круга "покатило", есть шанс подвинуть плечом лидеров, поэтому, если "Спартак" дорожит и своим славным прошлым, и именем, а также преданными болельщиками, в этом сезоне надо кровь из носу попытаться оставить его в команде. Тем более что отступные за него - с воробьиный клювик по мировым меркам.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:02
И тут агента понесло... Прямо сейчас хочет улучшенный контракт клиенту. Клубы АПЛ, конечно, могут поинтересоваться, что там за бомбардир появился, но чтобы предметно так? Сомневаюсь... Хотя, за хорошую сумму можно и продать.
Futurista
Futurista ответ wlad Mladic (раскрыть)
сегодня в 17:56
У Зенита особенные схемы)...за него наверное как за газ рассчитались...но с недавнего момента и газпромбанк под санкциями...
wlad Mladic
wlad Mladic ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:50
Как же Зенит изидора в сандерленд отдал?)))
lotsman
lotsman
сегодня в 17:47
Я не советую Спартаку продавать Угальде. Он сейчас в ударе и сможет помочь команде в борьбе за чемпионство. Хотя это моё мнение, а как поступит Спартак, когда им предложат 30 млн., это их дело. К тому же есть риск, что с весны Угальде не сможет показать такую игру, как осенью. В общем, им решать.)
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 17:46, ред.
Страшные новости какие. Но мы ждём что Манфред ещё поиграет в Спартаке на радость болельщикам. Хотя если реально будут звать в такие клубы то на его месте стоило бы согласиться, это не шаг вверх по карьрной лестнице, это скоростной лифт, это космическая ракета для любого футболиста, такие шансы упускать нельзя. И со стороны Лукойла будет не по человечески не отпустить его в эти клубы за хорошие деньги конечно. Впрочем мне как болельщику Спартака хотелось бы чтобы Спартак просто котировался на одном уровне с этими командами и не приходилось бояться что крутые игроки нас покинут. Но это обычно маловероятно, а в нынешних реалиях без еврокубков так вообще невозможно.
shur
shur
сегодня в 17:43
...ха-ха-ха, у нас значит АПЛ в запрете,просто так не посмотришь, а
британцы прямо в теме РПЛ- кто у нас,с кем у нас, почему у нас,красавцы!
Futurista
Futurista
сегодня в 17:41
Ничего эти британские клубы не смогут...платежи заблокированы...не надо фантазий)...
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