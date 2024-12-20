Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига конференций 2024/2025

Хет-трик Гуи помог «Челси» обыграть «Шемрок Роверс» в Лиге конференций

сегодня, 00:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)5 : 1Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок РоверсМатч завершен

«Челси» обыграл «Шемрок Роверс» (5:1) в матче общего этапа Лиги конференций.

На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 26-й минуте полузащитник «Шемрока» Маркус Поом сравнял счёт. На 34-й минуте Гуи оформил дубль. На 40-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл удвоил преимущество «Челси». В дополнительное к первому тайму время Гуи оформил хет-трик. На 58-й минуте Марк Кукурелья отправил пятый гол в ворота «Шемрока».

«Челси» идёт на 1-м месте (18 очков), «Шемрок Роверс» занимает 11-е место (11 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Дубль Дембеле помог ПСЖ переиграть «Монако» в матче Лиги 1
Вчера, 01:09
«Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» и вышел в полуфинал Кубка Лиги
Вчера, 00:54
Гол Шомуродова помог «Роме» обыграть «Сампдорию» в 1/8 финала Кубка Италии
Вчера, 00:50
Хет-трик Жезуса помог «Арсеналу» одержать победу над «Кристал Пэлас»
Вчера, 00:27
«Аталанта» крупно разгромила «Чезену» в матче Кубка Италии
18 декабря
«Реал» обыграл «Пачуку» и выиграл Межконтинентальный кубок
18 декабря
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 