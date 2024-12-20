Хет-трик Гуи помог «Челси» обыграть «Шемрок Роверс» в Лиге конференций

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сегодня, 00:52

«Челси» обыграл «Шемрок Роверс» (5:1) в матче общего этапа Лиги конференций.

На 23-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Челси» Марк Гиу. На 26-й минуте полузащитник «Шемрока» Маркус Поом сравнял счёт. На 34-й минуте Гуи оформил дубль. На 40-й минуте Кирнан Дьюсбери-Холл удвоил преимущество «Челси». В дополнительное к первому тайму время Гуи оформил хет-трик. На 58-й минуте Марк Кукурелья отправил пятый гол в ворота «Шемрока».

«Челси» идёт на 1-м месте (18 очков), «Шемрок Роверс» занимает 11-е место (11 очков).