Деле Алли попрощался с «Эвертоном»

Полузащитник на своей странице в социальной сети попрощался с «Эвертоном», который покинул летом.

Как сообщалось на этой неделе, 2025 год может открыть передо мной новые возможности. Но прежде чем это произойдёт, мне важно дать понять, как я благодарен всем болельщикам, персоналу и игрокам «Эвертона» за поддержку, которую они мне оказали.

Это был невероятно трудный путь, когда я пытался собрать воедино последние кусочки, чтобы восстановить свою игровую форму, и я не могу не поблагодарить персонал «Эвертона» за ту тяжёлую работу, которую они проделали в этом процессе.

К сожалению, всё сложилось не так, как мы надеялись, и я думаю, что для меня настало время открыть новую страницу. Я хочу пожелать всем в этом замечательном клубе удачи и надеюсь, что мы скоро снова увидимся.