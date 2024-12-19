Ушёл в загул накануне дерби Манчестера. Рэшфорд нарвался на конфликт с тренером Аморимом

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19 декабря 2024, 16:19

Святость оказалась лицемерной.

Футболистам нельзя слепо доверять

Холодный расчёт. Любой опытный тренер сталкивается с загулами футболистов. Если не вылазил с вечеринок с моделями молодой Криштиану Роналду, то загулам англичан и бразильцев никого не удивить. Теперь Роналду запрещает старшему сыну вольности, даже газировку, а сам не сразу пришёл к дисциплине, гулял в Манчестере. В одном из клубов города засекли Рэшфорда накануне дерби против Гвардиолы.

Гарначо убрали из заявки на матч против «горожан», поскольку его брата обвиняют в сливе основного состава. А Рэшфорда наказали за «рецидивизм». В начале года форвард «Манчестер Юнайтед» оказался в центре скандала. Маркус пил в Белфасте с друзьями, а потом предложил случайной официантке пойти с ним. Не первый случай, когда вместо здорового сна Маркус выбирает загулы и веселье до утра.

После назначения Аморима футболист гостил в США . Понятны причины плохой формы. Тяжело пить и играть стабильно. Гаскойн, Гарринча, Бест и остальные великие футбольные алкоголики, вроде Роналдиньо, не играли на одном высоком уровне, ведь часто отвлекались. А теперь стандарты выросли. В футболе больше дисциплины, поэтому прилежный Диалло всегда опередит Рэшфорда и Антони на дистанции.

Стало тяжелее недорабатывать на тренировках и оставаться в форме. Аморим отмечал, что Гарначо и Рэшфорд были на занятии и работали на полную силу, с «Манчестер Сити» справились без них. А дальше Рэшфорд дал интервью, где заявил о желании покинуть родной клуб.

Лично считаю, что готов к новому вызову и следующим шагам в карьере. Когда я уйду, то не будет обид. Вы не получите от меня никаких негативных комментариев о «Манчестер Юнайтед». Я не такой человек. Знаю, что ситуация плохая, не собираюсь её усугублять. Видел, как уходили другие игроки. Не собираюсь так поступать, всё узнаете от меня.

Спасибо большое. Человек с семи лет в клубе и получил за двадцать лет состояние в МЮ , обещает не выливать помои на родную команду. Как благородно со стороны Рэшфорда. И плевать, что форвард не принёс в зрелом возрасте клубу ни одного значимого трофея собственной игрой. Кубковые успехи не имеют значения, если нет финалов Лиги чемпионов и победы в сложном и длинном чемпионате Англии.

Сработала французская пословица

Маркусу неудачно предлагали переход в ПСЖ . Вспомним фразу, которую часто использовали французы сто лет назад. Переводится она так: «Если человек глупый, то это на всю жизнь». Грубо, но давайте подходить к миллионерам из футбола с учётом, что они в ответе за многомиллиардную компанию «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд тоже в ответе за многолетние страдания и унижения великого клуба.

Раньше скрашивал голами грустные будни фанатов. Но обманул доверие людей, а это страшный грех. Англичанин притворялся хорошим. Помните, как во время пандемии он собрал деньги на обеды школьникам, а потом выбил из британского правительства средства на оплату таких обедов для детей небогатых родителей по всей стране? Тогда думали, что Рэшфорд умница. И в футболе тоже старался.

А благочестие было ширмой. Привычная история. Католических священников из Чикаго считали лучшими представителями общества. А потом всплыли их страшные преступления. Часто нехорошие люди лицемерные и пользуются показной «святостью». Рэшфорд учил других жизни, а сам прятал загулы. Маркусу сейчас 27 лет, а взрослый мужчина ведёт себя так, словно ему по-прежнему двадцать.

Отправился в родную школу давать интервью об уходе из МЮ , чтобы показать всем: «Парни, я свой». Как правильно сказал тренер Аморим, если у футболиста есть проблемы, то надо общаться с тренером, а не с журналистами. В 2016-м году юный Рэшфорд совершил прорыв под руководством Луи ван Гала. Но оказался футболистом, который с возрастом становится лишь хуже. И это печальное зрелище.

В Манчестере считают, что у Рэшфорда давно проблемы с дисциплиной. Маркус забил более 20 голов лишь в трёх из восьми полных сезонов в составе «Манчестер Юнайтед». Англичанин выступает намного хуже Мбаппе, хотя мог заменить Килиана в ПСЖ . Но Луис Энрике навёл справки. Тренеру не нужен в Париже ещё один Неймар, только менее талантливый и не настолько техничный на фланге.

Амориму не нравятся трюки игроков

Тренер не потерпит фокусов от Рэшфорда. Маркус своими заявлениями показал отсутствие интереса прогрессировать в «Манчестер Юнайтед». Ни на позиции «девятки», ни слева, особенно в схеме с латералями англичанин не нужен Амориму. Маркуса отчасти оправдывают боль в спине и проблемы с плечом. Но если меньше сидеть в ночных клубах, то намного проще набрать былую спортивную форму.

Лишь дважды в карьере Рэшфорд провёл более 80 % доступного игрового времени за сезон. У тен Хага с игроком тоже были проблемы. Загул в Белфасте помнят, Маркус притворился травмированным. Словно ребёнок, который не хочет идти в школу. Ещё проспал важную тренировку и извинялся перед бывшим тренером за поход в ночной клуб после поражения от Гвардиолы в прошлом.

Теперь Аморим говорит о новых вызовах накануне матча с «Тоттенхэмом» в Кубке лиги. Рубен заявил, что готов помочь Рэшфорду набрать форму, но на поединок против «шпор» Маркуса не взяли. Допускаем, большой проблемой Рэшфорда стала мисс Грейс Роза Джексон, участница одного из реалити-шоу, фигуристая блондинка. Есть два варианта заката сильного игрока, если это связано с загулами.

Первый – коллекция связей, Адриано, Вьери и Роналдиньо скатились по этому алгоритму. Второй – появляется женщина, которой «скучно». А поскольку её новый спутник безвольный, то тащится в клубы и тратит миллионы евро на даму, которой плевать на будущее Рэшфорда. Печальная история. Сложно найти солидную команду, где Маркус сейчас нужен. «Арсенал» скорее ошибётся, если ему поверит.