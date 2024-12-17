Суперлига сменила название. Создатели объявили об обращении в ФИФА и УЕФА

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сегодня, 16:08

Компания A22 Sports Management, которая занимается созданием Суперлиги, объявила о подаче предложения в УЕФА и ФИФА для получения официального признания своих новых европейских клубных соревнований.

Также проект получил новое название — «Unify League». Оно, как сообщается, подчёркивает ценность стриминговой платформы, которая будет проводить прямые трансляции матчей бесплатно.

Предложение включает отзывы, полученные от широкого спектра заинтересованных сторон в футболе за несколько лет и, в частности, после постановления Европейского суда (CJEU) от декабря 2023 года.

Ключевой особенностью является пересмотренная система квалификации, при которой участие клуба в турнире основано на результатах национальных лиг по итогам каждого сезона. Отмечается, что предложение также полностью соответствует определению «европейской спортивной модели» со стороны УЕФА .

Пересмотренная система квалификации была разработана в значительной степени в результате обсуждений с клубами, лигами и другими сторонами. Эти обсуждения значительно активизировались после решения CJEU, поскольку оно создало более конструктивную среду для открытого диалога.