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Суперлига сменила название. Создатели объявили об обращении в ФИФА и УЕФА

сегодня, 16:08

Компания A22 Sports Management, которая занимается созданием Суперлиги, объявила о подаче предложения в УЕФА и ФИФА для получения официального признания своих новых европейских клубных соревнований.

Также проект получил новое название — «Unify League». Оно, как сообщается, подчёркивает ценность стриминговой платформы, которая будет проводить прямые трансляции матчей бесплатно.

Предложение включает отзывы, полученные от широкого спектра заинтересованных сторон в футболе за несколько лет и, в частности, после постановления Европейского суда (CJEU) от декабря 2023 года.

Ключевой особенностью является пересмотренная система квалификации, при которой участие клуба в турнире основано на результатах национальных лиг по итогам каждого сезона. Отмечается, что предложение также полностью соответствует определению «европейской спортивной модели» со стороны УЕФА.

Пересмотренная система квалификации была разработана в значительной степени в результате обсуждений с клубами, лигами и другими сторонами. Эти обсуждения значительно активизировались после решения CJEU, поскольку оно создало более конструктивную среду для открытого диалога.

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Все комментарии
htfqgqqh88x5
htfqgqqh88x5
сегодня в 17:20
УЕФА и прочие будут против, такой лакомый кусочек не отдадут
lotsman
lotsman
сегодня в 16:56
Та же физиономия, только в профиль.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 16:45
То есть клубы будут выбирать где играть? Если Реал и Барса заняли первые места и играют в суперлиге, то в ЛЧ будут команды с 3 по 7 места? Глупая система будет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:26
Вообщем ни о чём. Из пустого в порожню .
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:21
Как в пословице хоть горшком Назовите только в печь не сажайте
drug01
drug01
сегодня в 16:17
Пришло время перемен!!!
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