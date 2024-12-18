Артета поправил журналиста после слов о количестве трофеев в «Арсенале»

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сегодня, 13:54

Главный тренер «Арсенала» на пресс-конференции перед четвертьфиналом Кубка Английской Лиги с «Кристал Пэлас» ответил журналисту о том, что победа в этом турнире может принести специалисту второй трофей в лондонском клубе с момента Кубка Англии 2020 года.

С лондонцами испанец также два раза выигрывал Суперкубок страны.

Две победы в Суперкубке Англии, не так ли? Так что их уже три. Нам нужно больше, мы хотим больше, это точно.

К Суперкубку в Англии разное отношение, поскольку он не имеет такого престижа, как подобные турниры в других странах Европы и мира.