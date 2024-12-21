Юный игрок «Аякса» по имени Зинедин набил мяч 2424 раза перед матчем

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сегодня, 01:07

«Аякс» обыграл «Телстар» в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов (2:0).

Перед началом встречи на поле вышел игрок юношеской команды амстердамского клуба Зинедин Чайат, чтобы продемонстрировать своё умение обращаться с мячом. Футболист набил мяч 2424 раза, что чуть не задержало начало поединка.

Игроки первой команды даже прервали разминку, чтобы понаблюдать за впечатляющим действом. В конце молодому футболисту стоя устроили овацию, также его поздравили члены тренерского штаба, когда он проходил мимо них.