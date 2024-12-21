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Юный игрок «Аякса» по имени Зинедин набил мяч 2424 раза перед матчем

сегодня, 01:07
АяксЛоготип футбольный клуб Аякс (Амстердам)2 : 0Логотип футбольный клуб Телстар (Велсен-Зёйд)ТелстарМатч завершен

«Аякс» обыграл «Телстар» в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов (2:0).

Перед началом встречи на поле вышел игрок юношеской команды амстердамского клуба Зинедин Чайат, чтобы продемонстрировать своё умение обращаться с мячом. Футболист набил мяч 2424 раза, что чуть не задержало начало поединка.

Игроки первой команды даже прервали разминку, чтобы понаблюдать за впечатляющим действом. В конце молодому футболисту стоя устроили овацию, также его поздравили члены тренерского штаба, когда он проходил мимо них.

Юный игрок «Аякса» по имени Зинедин набил мяч 2424 раза перед матчем Юный игрок «Аякса» по имени Зинедин набил мяч 2424 раза перед матчем

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