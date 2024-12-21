Роналдиньо запускает онлайн-курс по развитию футбольных навыков

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сегодня, 17:54

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии запускает онлайн-курс.

В динамичной форме и в компании журналистки Фернанды Жантиль бразилец представит видеоуроки, которые будут направлены на развитие творческих способностей, стиля и техники в футболе. Как сообщает источник со ссылкой на отдел коммуникаций, в рамках курса будут предложены неопубликованные приёмы и знания, связанные с игрой.

Роналдиньо снимал курс с помощью дюжины камер, ему помогали более 400 профессионалов.