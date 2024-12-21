Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо запускает онлайн-курс.
В динамичной форме и в компании журналистки Фернанды Жантиль бразилец представит видеоуроки, которые будут направлены на развитие творческих способностей, стиля и техники в футболе. Как сообщает источник со ссылкой на отдел коммуникаций, в рамках курса будут предложены неопубликованные приёмы и знания, связанные с игрой.
Роналдиньо снимал курс с помощью дюжины камер, ему помогали более 400 профессионалов.
улыбнись, как я.
получая мяч, ты свободен, бро. тебе незачем быть серьезным.
твоя цель - делать людей счастливыми.
вот такая реализованная концепция чумового стиля Роналдиньо и его восприятия мира)) а фирменная улыбка Ронни для чайников станет неофициальным символом новой идеологии.
улыбнись, как я.
получая мяч, ты свободен, бро. тебе незачем быть серьезным.
твоя цель - делать людей счастливыми.
вот такая реализованная концепция чумового стиля Роналдиньо и его восприятия мира)) а фирменная улыбка Ронни для чайников станет неофициальным символом новой идеологии.