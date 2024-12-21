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Роналдиньо запускает онлайн-курс по развитию футбольных навыков

сегодня, 17:54

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо запускает онлайн-курс.

В динамичной форме и в компании журналистки Фернанды Жантиль бразилец представит видеоуроки, которые будут направлены на развитие творческих способностей, стиля и техники в футболе. Как сообщает источник со ссылкой на отдел коммуникаций, в рамках курса будут предложены неопубликованные приёмы и знания, связанные с игрой.

Роналдиньо снимал курс с помощью дюжины камер, ему помогали более 400 профессионалов.

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Роналдиньо
Перевод с as.com
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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:10
курс начинается с коронной улыбки Роналдиньо.
улыбнись, как я.
получая мяч, ты свободен, бро. тебе незачем быть серьезным.
твоя цель - делать людей счастливыми.
вот такая реализованная концепция чумового стиля Роналдиньо и его восприятия мира)) а фирменная улыбка Ронни для чайников станет неофициальным символом новой идеологии.
shur
shur ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 19:09
...блин,опять всё в нете! По ощущениям,как будто мы только что пиво
безалкогольного выпили, а прибалдели по настоящему! Как будто
на свидание сходили и всё сразу вышло,по взрослому! Без наглядной практики,подсказки в натуре мало что получится,картина маслом!
allemz
allemz
сегодня в 18:09
Как побухивать и покуривать в перерывах тоже будет в учебном плане?))
shlomo
shlomo
сегодня в 18:08
Интересно было бы хотя бы анонс посмотреть... но наверное не судьба.
d3557r2p8e47
d3557r2p8e47
сегодня в 18:07
Почем будет это ликбез для желающих стать футболистами?
Futurista
Futurista
сегодня в 18:03, ред.
"Дриблинг на диване для чайников"...в компании журналистки)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:57
Тоже решил в инете зарабатывать))
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