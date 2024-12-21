Покер Шика помог «Байеру» разгромить «Фрайбург»

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сегодня, 22:28

«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура Бундеслиги (5:1).

На 33-й минуте леверкузенская команда могла выйти вперёд, но пенальти не реализовал Флориан Вирц. На 45+1-й Патрик Шик открыл счёт. Вирц на 51-й удвоил преимущество хозяев поля. Винченцо Грифо на 55-й сократил отставание гостей в счёте. На 67-й Шик сделал дубль, а на 74-й и 77-й забил ещё два гола.

«Байер» занимает 2-е место в чемпионате Германии (32 очка). «Фрайбург» идёт 8-м (24 балла).