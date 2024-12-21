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Покер Шика помог «Байеру» разгромить «Фрайбург»

сегодня, 22:28
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)5 : 1Логотип футбольный клуб ФрайбургФрайбургМатч завершен

«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 15-го тура Бундеслиги (5:1).

На 33-й минуте леверкузенская команда могла выйти вперёд, но пенальти не реализовал Флориан Вирц. На 45+1-й Патрик Шик открыл счёт. Вирц на 51-й удвоил преимущество хозяев поля. Винченцо Грифо на 55-й сократил отставание гостей в счёте. На 67-й Шик сделал дубль, а на 74-й и 77-й забил ещё два гола.

«Байер» занимает 2-е место в чемпионате Германии (32 очка). «Фрайбург» идёт 8-м (24 балла).

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 23:26, ред.
На вчерашние пять от Баварии Ред Булам, сегодня те же пять от Байера Фрайбургу.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:06, ред.
Про таких игроков как Патрик Шик говорят хрустальный !Талантливому форварду с хорошим голевым чутьем раскрыться помешали травмы! С сезона 16/17 по сей день у него было 22 травмы!!!! Это 698 дней и 264 игры!! Хотя в том же Байере у него в каждом втором матче результативное действие! В 142 играх 63 гола и 12 передач! И матчи у него редко полные по времени!
P.S. этот покер в стату не вошел))
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 23:02
ШИКарный матч чеха и Вирца. У немца кроме гола, три голевых паса в этой игре.
shur
shur
сегодня в 22:55
...Однако,под вечер "Пятерочка" не только любимый магазин, но и популярная цифра, Байер подкинул дровишек, Арсенал Пэлас обстрелял!!!
ugw32xp9r3cv
ugw32xp9r3cv
сегодня в 22:40
Байер с красивой победой!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 22:38
ШИКарный покер)...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:29
Шик и Виртц сделали красоту сегодня)) хотя в первом тайме скромненько все было, да и Флориан пенку не забил. А фраера неплохо контратаковали, 2 раза в перекладину попали. Байер с победой, устройте гонку до последнего тура!))
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