«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в матче АПЛ

«Астон Вилла» выиграла у «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ (2:1).
На 16-й минуте счёт открыл Джон Дуран. Второй гол забил Морган Роджерс на 65-й. Гости сократили отставание в счёте на 90+3-й усилиями Фила Фодена.
«Астон Вилла» занимает 5-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Ман Сити» идёт 6-м (27 баллов).
А у сити чем дальше, тем хуже....
Но хорошо хоть поставил на победу виллианов, так и знал что такое будет))
А у сити чем дальше, тем хуже....
Но хорошо хоть поставил на победу виллианов, так и знал что такое будет))
Про Сити говорить ничего не буду, ибо буду повторяться. Разве что замены можно было пораньше сделать. Пока дно, очень вероятно, что нас ждет Лига Конференций с днарями вроде Фенербахче Моуриньо и иже с ним...
Печально всё это
Про Сити говорить ничего не буду, ибо буду повторяться. Разве что замены можно было пораньше сделать. Пока дно, очень вероятно, что нас ждет Лига Конференций с днарями вроде Фенербахче Моуриньо и иже с ним...
Печально всё это