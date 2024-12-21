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«Астон Вилла» обыграла «Манчестер Сити» в матче АПЛ

сегодня, 17:24
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

«Астон Вилла» выиграла у «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ (2:1).

На 16-й минуте счёт открыл Джон Дуран. Второй гол забил Морган Роджерс на 65-й. Гости сократили отставание в счёте на 90+3-й усилиями Фила Фодена.

«Астон Вилла» занимает 5-е место в чемпионате Англии (28 очков). «Ман Сити» идёт 6-м (27 баллов).

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19 декабря
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 20:02
Этот состав у МС элементарно уже наелся побед, Пеп проморгал этот момент
adekvat
adekvat
сегодня в 19:53
Кризис затянулся, пора что то менять.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:37
Кажется Гвардиола лишился своего главного и лучшего тренерского качества, а именно - вовремя уходить.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 19:22
Типичный Пепка - запасного плана при поломке тика-таки никогда не было, и, видимо, не будет
Брулин
Брулин
сегодня в 19:20
Летят всем подряд, катастрофа! Такое впечатление, что сдали все игроки одновременно, просто встали и всё! Не только физически, но и ментально! Летом придется менять пол команды, видимо.
allemz
allemz ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 18:50
МЮ после САФа полтора миллиарда потратил. Ищите причину в другом
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:48
Наконец Сити не выиграет АПЛ
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 18:36
Это уже похоже на повторение ситуации МЮ, чемпионский отрезок прошел, все устали, постарели, не голодны. Нужно полностью обновлять команду, и все строить заново, ну захочет ли это сделать Пеп? Думаю нет. Благо у шейхов денег без конца, поэтому наверное не будут как МЮ буксовать
shur
shur
сегодня в 18:36
....ребятушки! Смех смехом, почитал биография, женат уже 10 лет,семья ,жена,трое детей. В Сити 8 лет ! Что могло случиться
после четырех чемпионств подряд и второго «требла» (2020—2024),
это же серьёзно может сказаться на психологическом состоянии!
К чему Я, есть неприметные люди, "серые мышки",с Пепе всё таки
надо считаться, пожелаю в себе разобраться специалисту!!!
ec9q96vnpdbt
ec9q96vnpdbt
сегодня в 18:28
Ждём новой серии истерического самобичевания от лысой шарлы
Футболист с 1 подъезда
Футболист с 1 подъезда
сегодня в 18:27, ред.
Подождите, ща Месси приедет, которому уже ничего не надо и покажет команде, что, в общем-то, в США можно играть в удовольствие)
Вещий
Вещий
сегодня в 18:14
Ужасы «Сити» продолжаются .... Гвардиола в истерике, а его команда снова проиграла — третий раз подряд и девятый в последних двенадцати матчах!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 18:05
Что то МС никак не выберется из ямы
Alex_67
Alex_67
сегодня в 18:05
Манчестер Сити опять проиграл... Теперь я уверен, что игроки банально сливают Гвардиолу... А за что его уважать, высказывания Пепа просто оскорбляют всю команду? Неужели хозяева готовы предоставить кредит доверия тренеру?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 18:04, ред.
В ЛЧ их могут разделать, маловероятно что они смогут пройти далеко, так как Пеп приятно удивляет редко. Перевернуть игру с соперниками тоже тяжело верится.
МС Пепа больше адаптирована под АПЛ и в главном своем турнире где они доминируют они теряют очки.
nh32263pnaxu
nh32263pnaxu
сегодня в 18:04
Очень жаль, что МС опять проиграл, Астон Виллу с победой, а МС скорее преодолеть свой кризис.
Capral
Capral ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 18:02
Согласен!)))
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 18:02
,,на душе Пепа"- читать так.
zvnb87w6qdw4
zvnb87w6qdw4
сегодня в 18:02
Уже становится такой результат как закономерность
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 18:02
Когда так высоко поднимаешься, падение бывает страшным..
Чем то напоминает Ливерпуль Клоппа, когда они проигрывали всем подряд.
Честно сказать, даже не знаю, за счет чего они смогут выбраться из этого состояния. Горожане уже должны собраться пока не поздно. Ясное дело, что трофей не светит, но за попадание в топ4 обязаны бороться.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:01
Думаю, на душе Пера полный покой, ибо он давно все понял, исправлять что-либо уже не в состоянии, к дну постепенно привыкает или уже привык.
Ничто не вечно под луной; команде нужны не новые игроки, а новые идеи; легче и быстрее, дешевле заменить тренера но не игроков.
Хотя думаю, деревяшку большую, что играет(?) впереди, менять надо обязательно.
Новый тренер принесет игрокам и новые идеи; так было всегда- это жизнь!
А Пеп, если хочет остаться целым и не разниться больше, должен взять перерыв и отдохнуть, ибо работа тренера действительно очень тяжела.
МС же, пока будут у руководства нынешние хозяева, скоро опять станет на крыло, ибо богатые долго не плачут.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 18:01
Сити, возможно, посыпался первый от графика. Боксинг дэй с сентября - игры каждые 3 дня, ЛЧ плюс 2 матча, игры сборных и т.д. В ФИФА сидят бабки считают, а игроки когда подписывали контракты предполагали такую нагрузку? Думаю к концу сезона об этом будут говорить чаще. Футбол на таком уровне каждые 3-4 дня это ненормально для организма.
Capral
Capral ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 18:00
Может быть. Но вроде- не весна сейчас, и не осень. Да, с этими вещами надо быть осторожно. Но пока, Гвард справляется...)))
allemz
allemz ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 18:00
Винисиуса также лечили после Баллон Д'ор?)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:00
У каждой команды есть свой цикл. Это важный момент, который нужно учитывать в истории с Сити. Они подошли к своему дну с охапкой трофеев, а Гвардиола выжал абсолютный максимум из команды. Исправить ситуацию может только сам Пеп, начав строительство новой команды, если он сам захочет этот челлендж. Но он дал всё этой команде в историческом разрезе. В каком-то смысле продал душу дьяволу, чтобы сделать требл и вечный рекорд в 4 АПЛ подряд.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ehg3dm6absgh (раскрыть)
сегодня в 17:59
Нет!
Перевод неверный!
С такой улыбочкой можно только хвастануть:
- Ноумены! Шесть лямов фунтов стерлингов в кармане! Не потеет даже ...опа!)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 17:57
Похоже снимать очки с МС уже необязательно, они сами рвутся в Шип.
Гвард совсем не похож на себя.
Сейчас он напоминает Мойеса после чемпионского сезона МЮ. Главное не обвинить в выжатом составе и кардинально не поменять чемпионский состав как было при философе.
Incredulous
Incredulous ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:56
Видимо на жёсткие антидепрессанты присел.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:56
Теперь даже радостно от того, что все эти 150 нарушений подвисли в воздухе и нельзя на них повесить то, что происходит с Сити.
UncleZack
UncleZack ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 17:56
Так для информации,’’днарь’’ со своим Фенером в ЛЕ выступает.
Просто Сити вернулся назад к истокам,ко временам Пирса и Веа.
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