«Кристал Пэлас» крупно проиграл «Арсеналу»

«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 17-го тура АПЛ (1:5).
На 6-й минуте Габриэл Жезус вывел гостей вперёд. На 11-й хозяева поля отыгрались усилиями Исмаилы Сарра. На 14-й Жезус сделал дубль. На 38-й «канониры» увеличили преимущество — гол забил Кай Хаверц. Также забитыми мячами в составе подопечных Микеля Артеты отметились Габриэл Мартинелли (60-я) и Деклан Райс (84-я).
«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в чемпионате Англии (16 очков). «Арсенал» идёт 3-м (33 балла).
Пушкарей с победой))
Пушкарей с победой))