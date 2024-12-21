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«Кристал Пэлас» крупно проиграл «Арсеналу»

сегодня, 22:27
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«Кристал Пэлас» потерпел поражение от «Арсенала» в матче 17-го тура АПЛ (1:5).

На 6-й минуте Габриэл Жезус вывел гостей вперёд. На 11-й хозяева поля отыгрались усилиями Исмаилы Сарра. На 14-й Жезус сделал дубль. На 38-й «канониры» увеличили преимущество — гол забил Кай Хаверц. Также забитыми мячами в составе подопечных Микеля Артеты отметились Габриэл Мартинелли (60-я) и Деклан Райс (84-я).

«Кристал Пэлас» занимает 15-е место в чемпионате Англии (16 очков). «Арсенал» идёт 3-м (33 балла).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:20
В этом матче у канониров все получалось. Точные выстрелы, победа. Доминаторы.
azkan
azkan
сегодня в 23:06
Ого, вдруг у Арсенала хромая до этого реализация пошла, даже побежала))
или это только с Критсал Пэлэс? Посмотрим дальше.
С победой Арсенал!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 22:53
Гвардиола совмещает тренерскую деятельность с экстрасенсорикой, на Энфилде он предугадал результат этого матча.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 22:51
Ожидаемая победа. Кристал не закрылся наглухо , этим и пользовались. Когда есть пространство Арсенал играет результативней. Плюс стандарты. Еще бы им взять на вооружение дальние удары из-за пределов штрафной - вскрывать оборону и не потребовалось бы. С победой! Команда в гонке, соперники также будут терять очки, поэтому возможно все.
shur
shur
сегодня в 22:49, ред.
..."Пэласу" пять положить, дорогого стоит,по ходу в "Арсенале" ядер
предостаточно,с викторией!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:30
Жезус нашел своего клиента, 5 мячей за неделю им отправил вроде)))) теперь можно месяц отдыхать))) он и в сити такой был: пару матчей сыграет на отлично, а потом теряется, а потом травма и все по кругу.....
Пушкарей с победой))
Гость
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