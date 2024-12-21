«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в поединке чемпионата Германии

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сегодня, 19:26

«Айнтрахт» потерпел поражение от «Майнца» в матче 15-го тура Бундеслиги (1:3).

На 15-й минуте автогол Кауана Мораиша помог гостям выйти вперёд. На 21-й в составе «Майнца» красную карточку получил Надим Амири. Пол Небель на 27-й удвоил преимущество гостей, а на 58-й увеличил отрыв. Расмус Кристенсен на 75-й сократил отставание клуба из Франкфурта-на-Майне в счёте.

«Айнтрахт» занимает 3-е место в чемпионате Германии (27 очков). «Майнц» идёт 5-м (25 баллов).