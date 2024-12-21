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«Айнтрахт» проиграл «Майнцу» в поединке чемпионата Германии

сегодня, 19:26
АйнтрахтЛоготип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)1 : 3Логотип футбольный клуб МайнцМайнцМатч завершен

«Айнтрахт» потерпел поражение от «Майнца» в матче 15-го тура Бундеслиги (1:3).

На 15-й минуте автогол Кауана Мораиша помог гостям выйти вперёд. На 21-й в составе «Майнца» красную карточку получил Надим Амири. Пол Небель на 27-й удвоил преимущество гостей, а на 58-й увеличил отрыв. Расмус Кристенсен на 75-й сократил отставание клуба из Франкфурта-на-Майне в счёте.

«Айнтрахт» занимает 3-е место в чемпионате Германии (27 очков). «Майнц» идёт 5-м (25 баллов).

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Все комментарии
zad82tu3vpz9
zad82tu3vpz9
сегодня в 20:10
В этом нет ничего необычного, чем Айнтрахт лучше Баварии.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 19:38, ред.
Бо Хенриксен и его Майнц шикарно на 5 месте.
в гостях они лучше играют чем дома))
когда датчанин принимал команду в феврале 2024, этот был безнадежный аутсайдер.
в активе только 1 победа при 21 матчей бундеслиги.
спас от вылета.
и вот такой футбол.
Capral
Capral
сегодня в 19:30
Походу, Майнц воспрянул духом, после победы над Баварией.
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