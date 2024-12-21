«Наполи» на выезде одержал победу над «Дженоа»

«Дженоа» уступил «Наполи» в матче 17-го тура Серии А (1:2).
На 15-й минуте неаполитанская команда открыла счёт — гол забил Андре-Франк Замбо Ангисса. На 23-й Амир Ррахмани удвоил преимущество гостей. В составе генуэзцев голом отметился Андреа Пинамонти на 51-й.
«Дженоа» занимает 14-е место в чемпионате Италии (16 очков). «Наполи» лидирует (38 баллов).
А так конечно интересно, что придумают тренеры. Думается мне, что атлеты будут больше обороняться и "тормозить" игру мелкими фолами, в основном играя на контах...ну посмотрим уже скоро))
А так конечно интересно, что придумают тренеры. Думается мне, что атлеты будут больше обороняться и "тормозить" игру мелкими фолами, в основном играя на контах...ну посмотрим уже скоро))
А я к Наполи в целом нейтрально отношусь, вот Конте не люблю и тот футбол, который он ставит.
А так да тоже Барсу жду, жаль Ямаля не будет. Ну посмотреть стоит такую игру))
А я к Наполи в целом нейтрально отношусь, вот Конте не люблю и тот футбол, который он ставит.
А так да тоже Барсу жду, жаль Ямаля не будет. Ну посмотреть стоит такую игру))
Я посмотрел 1-й тайм из Леверкузена и понял, что дальше смотреть не имеет смысла. Тоже самое, что вчера сотворила Бавария. Огромная разница, даже пропасть, между лидирующей группой и середняками с аутсайдерами... Похоже, в этом сезоне, Бавария и Байер поспорят за салатницу, больше некому.)))
Насчет Наполи не знаю. Мне, одинаково симпатичны- как Интер, так и Аталанта. Мне и Наполи ничего плохого не сделал, но, из-за присутствия там одного неприятного субъекта, симпатий к этой команды не питаю.))) А сейчас готовлюсь к Барсе. Любопытно будет посмотреть...
Я посмотрел 1-й тайм из Леверкузена и понял, что дальше смотреть не имеет смысла. Тоже самое, что вчера сотворила Бавария. Огромная разница, даже пропасть, между лидирующей группой и середняками с аутсайдерами... Похоже, в этом сезоне, Бавария и Байер поспорят за салатницу, больше некому.)))
Насчет Наполи не знаю. Мне, одинаково симпатичны- как Интер, так и Аталанта. Мне и Наполи ничего плохого не сделал, но, из-за присутствия там одного неприятного субъекта, симпатий к этой команды не питаю.))) А сейчас готовлюсь к Барсе. Любопытно будет посмотреть...
Щас Байер смотрю, молодцы немцы, здорово играют. А итальянцев крайне редко наблюдаю.
Щас Байер смотрю, молодцы немцы, здорово играют. А итальянцев крайне редко наблюдаю.