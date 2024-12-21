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«Наполи» на выезде одержал победу над «Дженоа»

сегодня, 21:57
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Дженоа» уступил «Наполи» в матче 17-го тура Серии А (1:2).

На 15-й минуте неаполитанская команда открыла счёт — гол забил Андре-Франк Замбо Ангисса. На 23-й Амир Ррахмани удвоил преимущество гостей. В составе генуэзцев голом отметился Андреа Пинамонти на 51-й.

«Дженоа» занимает 14-е место в чемпионате Италии (16 очков). «Наполи» лидирует (38 баллов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:50
Да там и без Ямаля есть кому играть, атакующая банда приличная. А вот, как команда сыграет серьезную игру без него- это интересно. Да, пожалуй Симеоне не станет изменять себе, сядет в засаду и будет ждать удобного момента, тем более, что с атакующей Барсой это вполне канает... А впрочем, кто его знает, возможно и придумает, какую-нибудь головную боль Флику.)))
8jhtc6hf2d83
8jhtc6hf2d83
сегодня в 22:39
Наполи с очередной победой в чемпионате!!!
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:38
Ну все же, один из самых ярких игроков пропускает игру, а это всегда печально.
А так конечно интересно, что придумают тренеры. Думается мне, что атлеты будут больше обороняться и "тормозить" игру мелкими фолами, в основном играя на контах...ну посмотрим уже скоро))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:33
Я думаю и без Ямаля интересно будет. Мне любопытно, как Симеоне построит игру и как сыграет Флик... Тренерское провостояние- абсолютно разных наставников.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:28
Да согласен полностью с первой частью написанного)
А я к Наполи в целом нейтрально отношусь, вот Конте не люблю и тот футбол, который он ставит.
А так да тоже Барсу жду, жаль Ямаля не будет. Ну посмотреть стоит такую игру))
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 22:26
Моё Почтение!!!
Я посмотрел 1-й тайм из Леверкузена и понял, что дальше смотреть не имеет смысла. Тоже самое, что вчера сотворила Бавария. Огромная разница, даже пропасть, между лидирующей группой и середняками с аутсайдерами... Похоже, в этом сезоне, Бавария и Байер поспорят за салатницу, больше некому.)))

Насчет Наполи не знаю. Мне, одинаково симпатичны- как Интер, так и Аталанта. Мне и Наполи ничего плохого не сделал, но, из-за присутствия там одного неприятного субъекта, симпатий к этой команды не питаю.))) А сейчас готовлюсь к Барсе. Любопытно будет посмотреть...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 22:17
Думал гости более спокойно выиграют
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:15
Доброго вечера!)
Щас Байер смотрю, молодцы немцы, здорово играют. А итальянцев крайне редко наблюдаю.
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 22:14
Запал заканчивается.... Скоро посыпятся. Но в лч думаю попадут, а чемпионами точно им не быть
Scorp689
Scorp689
сегодня в 22:13
Тяжёлый матч для обеих команд, Неаполь вытащили...
Capral
Capral
сегодня в 22:03
Что-то, как-то со скрипом, против команды из зоны вылета...
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