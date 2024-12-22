«Балтика» не подпишет племянника Зеедорфа

По информации источника, 24-летний левый латераль болгарской «Славии» Квентин Зеедорф действительно был очень близок к переходу в стан лидера Первой лиги калининградской «Балтики», но в последний момент возникли обстоятельства, которые, скорее всего, помешают трансферу.
Сообщается, что проблема не лежит в финансовой плоскости. «Балтика» уже переключилась на других кандидатов. Параллельно с Зеедорфом калининградцы рассматривали еще двух легионеров на эту позицию.
Квентин Зеедорф является племянником бывшего футболиста «Аякса», «Интера», «Милана» и «Реала» Кларенса Зеедорфа.