«Балтика» не подпишет племянника Зеедорфа

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сегодня, 12:52

По информации источника, 24-летний левый латераль болгарской «Славии» действительно был очень близок к переходу в стан лидера Первой лиги калининградской «Балтики», но в последний момент возникли обстоятельства, которые, скорее всего, помешают трансферу.

Сообщается, что проблема не лежит в финансовой плоскости. «Балтика» уже переключилась на других кандидатов. Параллельно с Зеедорфом калининградцы рассматривали еще двух легионеров на эту позицию.

Квентин Зеедорф является племянником бывшего футболиста «Аякса», «Интера», «Милана» и «Реала» .