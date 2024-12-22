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«Балтика» не подпишет племянника Зеедорфа

сегодня, 12:52

По информации источника, 24-летний левый латераль болгарской «Славии» Квентин Зеедорф действительно был очень близок к переходу в стан лидера Первой лиги калининградской «Балтики», но в последний момент возникли обстоятельства, которые, скорее всего, помешают трансферу.

Сообщается, что проблема не лежит в финансовой плоскости. «Балтика» уже переключилась на других кандидатов. Параллельно с Зеедорфом калининградцы рассматривали еще двух легионеров на эту позицию.

Квентин Зеедорф является племянником бывшего футболиста «Аякса», «Интера», «Милана» и «Реала» Кларенса Зеедорфа.

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Все комментарии
j23r75da8egv
j23r75da8egv
сегодня в 14:23
Можно попробовать ещё с зятем ван Бастена перетереть
4RT
4RT
сегодня в 13:24
Племянник бросил пить пиво
498fnu9ctbcb
498fnu9ctbcb
сегодня в 13:22, ред.
Племянник Зеедорфа это не сам Зеедорф, зачем он нужен.
Casa_Nostra_86
Casa_Nostra_86
сегодня в 13:07
А племянника Зееболотного?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:59
Он же не знал в какой лиге играет Балтика... а когда узнал, то и пошел на попятную.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 12:59
Так низко родственники именитых игроков ещё не пытались упасть...
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