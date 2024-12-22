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Агент защитника «Коринтианса» отреагировал на слухи об интересе «Локо»

сегодня, 09:37

Футбольный агент Энрике Оливейра, представляющий интересы защитника «Коринтианса» Густаво Энрике, отреагировал на информацию о том, что «Локомотив» заинтересован в трансфере игрока.

Я не знаю, правда ли «Локомотив» интересуется моим клиентом. Ко мне из клуба никто не обращался.

Энрике перешёл в «Коринтианс» из «Вальядолида» бесплатно в январе текущего года. Его контракт действует до декабря 2025 года. В текущем сезоне 31-летний центральный защитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и получил 13 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может отдать защитника Лукаса Фассона во «Флуминенсе».

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Все комментарии
6b4jx3em28h3
6b4jx3em28h3
сегодня в 11:07
Странно, зачем Локомотиву такой игрок.
dxdchak6fdt2
dxdchak6fdt2
сегодня в 09:54
Староват о как-то, да и стоит подозрительно дёшево.
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