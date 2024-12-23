Мбаппе: «Бильбао помог мне, потому что я достиг дна»

Нападающий «Реала» после победы над «Севильей» оценил игру своей команды.

В прошедшем поединке футболист отметился голом и результативной передачей.

Есть ли ощущение, что это была лучшая игра в сезоне? Конечно. Мы играли очень хорошо. За последние месяцы мы стали значительно лучше. Было сложно, потому что играть против «Севильи» всегда непросто. После поездки в Катар мы... немного устали, но в первом тайме отдали все силы, с самого начала играли очень хорошо, переходили на половину поля соперника, следили за атакой и много забивали. Я чувствую, что болельщики «Мадрида» были в восторге от сегодняшнего матча, и мы тоже.

Мы лучше узнаём друг друга. Мой приход многое изменил в команде, но адаптация, как сказал тренер, закончена. Я чувствую себя очень хорошо, и на поле видно, что мы лучше понимаем друг друга. И что мы все уже играем намного лучше.

Об итогах первых месяцев

Я могу сделать гораздо больше. Я знаю, что в моих ногах гораздо больше футбола, чем я показываю. Но, как я уже говорил, в последних играх я прогрессирую. Бильбао помог мне, потому что я достиг дна, промахнулся с пенальти... Я понял, что должен отдать все силы ради этой футболки.