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Мбаппе: «Бильбао помог мне, потому что я достиг дна»

сегодня, 08:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе после победы над «Севильей» оценил игру своей команды.

В прошедшем поединке футболист отметился голом и результативной передачей.

Есть ли ощущение, что это была лучшая игра в сезоне? Конечно. Мы играли очень хорошо. За последние месяцы мы стали значительно лучше. Было сложно, потому что играть против «Севильи» всегда непросто. После поездки в Катар мы... немного устали, но в первом тайме отдали все силы, с самого начала играли очень хорошо, переходили на половину поля соперника, следили за атакой и много забивали. Я чувствую, что болельщики «Мадрида» были в восторге от сегодняшнего матча, и мы тоже.

Мы лучше узнаём друг друга. Мой приход многое изменил в команде, но адаптация, как сказал тренер, закончена. Я чувствую себя очень хорошо, и на поле видно, что мы лучше понимаем друг друга. И что мы все уже играем намного лучше.

Об итогах первых месяцев

Я могу сделать гораздо больше. Я знаю, что в моих ногах гораздо больше футбола, чем я показываю. Но, как я уже говорил, в последних играх я прогрессирую. Бильбао помог мне, потому что я достиг дна, промахнулся с пенальти... Я понял, что должен отдать все силы ради этой футболки.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:26
Пенальти, однозначно, должны бить Винисиус или Беллингэм!
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:28
Да, было тревожно за Килиана после незабитого пенальти в Бильбао, не всем людям такое идёт на пользу, кто то окончательно теряет веру в себя, только люди с сильным характером способны правильно воспринять такой урок и оттолкнуться от дна в верном направлении
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:37
Дно ещё впереди.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:00
Очень жаль что Мбаппе закончился деньги загубили его карьеру
Athletic Club de Bilbao
Athletic Club de Bilbao
сегодня в 09:12
Да не, дна ты ещё не достиг!
4fqz3cg2tdt8
4fqz3cg2tdt8
сегодня в 09:11
На данный момент приход Мбаппе не усилил команду, а может даже немного ослабил. Все надеются на него.
qreqyjw2ep8e
qreqyjw2ep8e
сегодня в 09:07
Сдается, что Мбаппе просто еще не знает , что такое настоящее дно.
adekvat
adekvat
сегодня в 09:00
Футбол не только в ногах но и в голове должен быть. А голова у него деньгами забита и высокой самооценкой.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 08:41
Черепахин как футболист закончился, теперь он бизнесмен...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:35
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