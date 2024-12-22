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Лапорта разочарован результатами «Барселоны», но по-прежнему верит в Флика

сегодня, 13:41

«Барселоны» неудачно закончила 2024 год с пятью поражениями, как и в прошлом сезоне, и потеряла первое место в таблице.

По данным испанских журналистов, президент Жоан Лапорта после окончания матча против «Атлетико» (1:2) был очень злым, но скорее из-за итогового результата, чем из-за игры команды. Наставник каталонцев Ханс-Дитер Флик абсолютно уверен в своих силах и считает, что речь идёт лишь о неровности результатов, которую можно исправить, ведь уровень игры по-прежнему высок. В клубе спокойны и уверены, что ситуация изменится в январе, когда на кону будут стоять титулы.

Совет директоров «блауграны» пришёл к выводу, что Флик работает хорошо. Он улучшил коллективную и индивидуальную игру большинства футболистов и создал гораздо более конкурентоспособную «Барселону». Они понимают, что им не хватает игрока, который мог бы помочь в реализации и сделать разницу в очень напряжённых матчах, но в этом сезоне этого не произойдёт. «Сине-гранатовые» верят в выздоровление вингера Ламина Ямаля, чтобы встретить решающий отрезок сезона, и надеятся, что нападающий Роберт Левандовски вернёт былую форму.

Руководство «Барселоны» спокойно. Все понимают, что это молодой строящийся проект, и многие верят, что команда находится там, где её ждали: борется за все титулы. Правда, полоса неудач запятнала проделанную работу, и руководство надеется на немедленную реакцию после праздников.

В январе Флик намерен внести изменения в линию обороны, ключевым игроком которой станет Рональд Араухо. Немец не просил и не будет просить новых футболистов. Он верит, что эта команда способна выиграть всё.

Как утверждает каталонская пресса, следующие несколько недель определят судьбу проекта, но сегодня кредит доверия Флика безграничен. Если в январе не произойдёт полного краха, то ничего страшного не случится. В клубе уверены, что команда вернёт себе ритм и результаты. Основная цель — победа в Ла Лиге. Но, учитывая результаты, есть большой энтузиазм и в отношении Лиги чемпионов. Все прекрасно понимают, что лучше быть на спаде сейчас, чем в апреле или мае.

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Все комментарии
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сегодня в 14:38
Надеемся что этот спад не затянется на долго
Capral
Capral
сегодня в 14:17, ред.
О каком спаде идет речь, если команда весь 1-й тайм, не жалея себя бежит в атаку, а на 2-й тайм выходит полумёртвая не оглядываясь назад?! Это не спад- это элементарное тренеpское непонимание и дисбаланс в организации игры... При чем здесь спад? Спад обычно случается в конце сезона, а в этом случае- тренерский просчёт, неумение выстраивать командную игру, из расчёта физических возможностей команды. Что касается доверия к Флику и это понятно- несолидно, как-то увольнять сразу или критиковать, проще сослаться на мнимымй спад, которого и в помине не существует. В атаку нужен форвард? Ну и это тоже под вопросом, если учесть, что игра команды заточена под коллективный футбол, пусть и не до конца продуманный, в котором- атакует вся команда...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:49
У каждой команды бывают такие моменты.
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