Лапорта разочарован результатами «Барселоны», но по-прежнему верит в Флика

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сегодня, 13:41

«Барселоны» неудачно закончила 2024 год с пятью поражениями, как и в прошлом сезоне, и потеряла первое место в таблице.

По данным испанских журналистов, президент после окончания матча против «Атлетико» (1:2) был очень злым, но скорее из-за итогового результата, чем из-за игры команды. Наставник каталонцев абсолютно уверен в своих силах и считает, что речь идёт лишь о неровности результатов, которую можно исправить, ведь уровень игры по-прежнему высок. В клубе спокойны и уверены, что ситуация изменится в январе, когда на кону будут стоять титулы.

Совет директоров «блауграны» пришёл к выводу, что Флик работает хорошо. Он улучшил коллективную и индивидуальную игру большинства футболистов и создал гораздо более конкурентоспособную «Барселону». Они понимают, что им не хватает игрока, который мог бы помочь в реализации и сделать разницу в очень напряжённых матчах, но в этом сезоне этого не произойдёт. «Сине-гранатовые» верят в выздоровление вингера Ламина Ямаля, чтобы встретить решающий отрезок сезона, и надеятся, что нападающий Роберт Левандовски вернёт былую форму.

Руководство «Барселоны» спокойно. Все понимают, что это молодой строящийся проект, и многие верят, что команда находится там, где её ждали: борется за все титулы. Правда, полоса неудач запятнала проделанную работу, и руководство надеется на немедленную реакцию после праздников.

В январе Флик намерен внести изменения в линию обороны, ключевым игроком которой станет Рональд Араухо. Немец не просил и не будет просить новых футболистов. Он верит, что эта команда способна выиграть всё.

Как утверждает каталонская пресса, следующие несколько недель определят судьбу проекта, но сегодня кредит доверия Флика безграничен. Если в январе не произойдёт полного краха, то ничего страшного не случится. В клубе уверены, что команда вернёт себе ритм и результаты. Основная цель — победа в Ла Лиге. Но, учитывая результаты, есть большой энтузиазм и в отношении Лиги чемпионов. Все прекрасно понимают, что лучше быть на спаде сейчас, чем в апреле или мае.