«Атлетико» обошёл «Реал» и «Барселону» в таблице. Футболисты хотят осуществить мечту легенды клуба

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22 декабря 2024, 11:23

Подстраховали умницу Гризманна.

«Атлетико» и Антуан очень плохо играют в Барселоне

Пророческой оказалась шутка Симеоне, что мадридцы избегут офсайдов, ведь не будут атаковать. Облак отразил шесть ударов каталонцев, «Атлетико» пропустил от Педри. Если бы не случайный пас соперника, вряд ли бы Де Пауль сравнял счет. А вот лидер «Атлетико» Гризманн не нанес ни одного удара по чужим воротам. Но Симеоне создает команду, которая побеждает вопреки ходу матча. На 96-й минуте хозяев поставили на колени.

Впервые с 2006 года «Атлетико» обыграл каталонцев на выезде в чемпионате. Для Симеоне и Гризманна это первый победный опыт. Антуан 32 раза играл против «Барселоны». Чаще встречал лишь «Атлетик» и «Реал». Причем разница понятная. Гризманн сам представлял «Барселону» в двух сезонах. Те годы не любит вспоминать, ведь в Каталонии сломал свою результативность. Очные матчи с ними тоже не удаются.

У Гризманна ни одного гола в Барселоне в футболке «Атлетико», хотя теперь провел в гостях 16 поединков. Для сравнения, у Антуана 6 голов и 3 ассиста в выездных дерби против «Реала». Соседям по Мадриду забил 11 мячей и сделал 8 ассистов. Против «Барселоны» просыпался в домашних матчах, собрал 5 голов и сделал 8 ассистов. Достойная статистика, ведь футболист легендарного уровня. Но даже таким нужна помощь команды.

Бывший капитан сборной Франции, вице-чемпион Европы и чемпион мира не может забить в легендарном городе, хоть ты тресни. Вчера снова неудачная попытка. Причем «Атлетико» прибыл в Барселону после серии из 11 побед. Теперь таких успехов 12. «Реал» уже не сможет догнать «Атлетико» в таблице, даже когда у них будет поровну сыгранных матчей. А «Барселона» рискует отпустить Симеоне и Гризманна на 6 пунктов после 19 туров.

Гризманн адаптировался к новой роли в команде Симеоне

Годы берут свое. Хотя Антуан недавно забил 7 голов в 4 матчах, не всегда проводит полные поединки. С Дешамом форвард разошелся плохо. Дидье фактически выбросил 33-летнего ветерана из сборной Франции против воли капитана команды. Но с Симеоне у Гризманна нет таких конфликтов. Антуан, поскольку игрок большой фанат баскетбола и любит проводить время в США , всегда сидит в голове вариант с переездом в Лос-Анджелес или Майами.

Но пока крутой форвард может играть на своем уровне, будучи также критически важным для «Атлетико» за пределами поля, то нет смысла выставлять Гризманна из «Атлетико». Симеоне обожает чемпионов мира. Тащил в заявку французов, дружит с родными аргентинцами. Диего знает цену такому опыту, поэтому летом забрал у «Манчестер Сити» Альвареса. Хулиана сейчас критически не хватает Гвардиоле, чтобы выручал «Манчестер Сити» голами.

Аргентинец попал в команду, которая играет в два форварда. У него есть отличный по манере игры конкурент, огромный норвежец Серлот. Симеоне смешно отреагировал на один из навесов на голову форварду. Движением показал, что надо пробить с отскоком мяча от земли, а через секунду Александер исполнил именно такой удар. Напарник Холанда по сборной тоже заслуживает места на поле, у «Атлетико» схема «4-4-2» и четыре форварда.

Есть ведь ещё Корреа, еще один чемпион мира. Анхель несколько раз был близок к уходу из «Атлетико». Трансфер в «Милан» сорвался, поскольку генеральный директор мадридского клуба лично попросил Корреа остаться. Сейчас у аргентинца появятся мыслишки о Саудовской Аравии или США , ведь у Гризманна рекордное время на поле среди полевых игроков «Атлетико». Антуан также лучший по голам и по ассистам, а Серлот крут как джокер.

В Мадриде задолжали легенде клуба чемпионское звание

Гризманн себя не выпячивает так, как Роналду и Неймар. Необязательный пункт по пути к футбольному величию. Иньеста тоже не весельчак с острыми фразами, как у Ибрагимовича. Скромность не помешала Андресу стать легендой. Гризманн тоже в списке великих игроков. Не просто качественный форвард, который может успешно работать без привязки к невероятно дорогому и сильному составу. Не просто невероятно сильный второй нападающий.

Гризманн универсальный и железный игрок. Антуан стал первым после Зидана футболистом сборной Франции, осилившим роль «свободного художника». Мбаппе даже не пробовал. У молодого Погба не получилось. Остальные кандидаты не настолько стабильные. У Гризманна не всегда клеится с финалами – в Лиге чемпионов, на Евро и на ЧМ уступал за шаг до мечты. Но есть сотни великолепных матчей Гризманна, в отличие от свежей игры с «Барселоной».

Неудача Антуана с победой «Атлетико» наоборот многое рассказывает о команде Симеоне. Там есть стабильный тренер, работает с 2011-го. У команды видны слабые места, как выездные матчи с «Барселоной». Но с ними работают. И проще это делать, когда на поле художник. Недавно Гризманн забил великий гол «Вальядолиду». Антуан принял мяч на развороте после паса Альвареса и элегантно отправил снаряд в чужие ворота. Чистая поэзия, легендарно.

Решения не настолько сложные, как у Бергкампа против «Ньюкасла», но знаменатель общий. Так чисто и технично играют великие мастера. Причем Гризманн хорош в составе команды, для которой нормально мучится, защищаться, переживать явные кризисы. В «Атлетико» не работают на статистику главной звезды. Но Гризманн справлялся в окружении амбициозных напарников по сборной Франции и стал ключевым игроком в новейшей истории успешного клуба.

Жаль лишь, что у Антуана нет звания чемпиона Испании. Упущение, которое украдкой мечтают перекрыть в текущем сезоне, когда «Барселона» и «Реал» дарят надежду своими поражениями. Сейчас у Гризманна 486 баллов по системе «гол плюс пас». Скоро создаст юбилейный 500-й гол ударом или пасом. Умный левша часто легко убирает соперников. Альваресу и Серлоту повезло, что рядом есть настолько тонкий мастер, который позволяет им постоянно учиться.