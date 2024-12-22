Безумный футбол лидера АПЛ в центральном матче тура. «Ливерпуль» убрал с пути «Тоттенхэм»

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22 декабря 2024, 21:53

Пропускали, но накидали шесть мячей.

«Ливерпуль» пользуется ключевым козырем

Такие команды непросто разбирать. На первый взгляд у «красных» просто всё по уму. Но в этой простоте гениальность работы штаба Слота. Присмотревшись, можно выделить одну особенность «Ливерпуля», которая помогла к концу года лидировать в АПЛ и Лиге чемпионов. Даже на поле «Тоттенхэма» подопечные Слота владели инициативой. Они душили и задушили «шпор» после ударов головой от Диаса и МакАллистера, а также после техничного входа в штрафную площадь от Собослаи.

Но главное, что выделяет команду Слота – правильное расстояние между футболистами. Если смотреть на рисунок у «Реала» и «Барселоны», то видны провисы. Иные игроки располагаются слишком близко, другие уходят далеко. У «Манчестер Сити» и ПСЖ , у «Арсенала» и «Баварии» тоже есть такие проколы. В меньшей мере можно говорить об «Интере», поскольку Индзаги тоже помешан на правильной геометрии. Но игроки «Ливерпуля» беспощадно били «шпор» и выбирали правильные позиции.

Не видно, чтобы это была жесткая муштра тренера. Салах знает, когда уйти на левый фланг, а когда сместиться в центр поля. Диас пошел в центр и забил головой. МакАллистер открылся после борьбы Собослаи с защитником. Доминику по позиции надо быть всюду, но выбор в пользу венгра тоже оказался верным решением. Принц из мультфильма компании «Дисней» на поле не может любоваться своим отражением – футболисты «Ливерпуля» обожают подкалывать Собослаи за частое самолюбование.

Даже эгоист Доминик стал частью живого организма с идеальной кристаллической решеткой. И навес Александера-Арнольда на голову Диасу, и расположение МакАллистера на позиции «девятки» перед его голом, и умный пас Салаха на Собослаи выделяют природные таланты команды, а не только отдельных игроков. Если бы МакАллистер не оступился перед своей штрафной, подарив Мэддисону гол, то до перерыва «Ливерпуль» мог повести 0:3 и выдать первый тайм, близкий к эталону для футбола.

«Шпоры» слишком часто загоняют себя в угол

Понимаем, почему Постекоглу не «сушит» игру и настаивает на ярком футболе. У австралийского тренера нет ресурсов для «автобуса». Против «Ливерпуля» не сыграли основной вратарь Викарио и пара ключевых защитников Ромеро и ван де Вен. Без них качество работы без мяча ниже. Ветеран в воротах Форстер не дотянулся до мяча после удара с отскоком от земли от Диаса. Поздно оттолкнулся от земли, не полетел достаточно далеко, ведь тяжеловат в силу возраста и отсутствия игровой практики.

Потом голкипер пропустил мяч под собой после удара Собослаи. Понятно, что нет одного виновного. Но у «Тоттенхэма» слишком много похожих поединков, когда они сначала позволяют соперникам завладеть инициативой, а потом пытаются героически спастись, поставив на Кулусевски, Сона и Мэддисона. Если бы в этом уравнении был Кейн, то могли идти в районе четвертой строчки. А так намного ниже в таблице. Хотя «Тоттенхэм» по-прежнему опасен, выбили «Манчестер Юнайтед» из Кубка Лиги.

А в полуфинале турнира Постекоглу сыграет именно против Слота, сегодня провели репетицию. Генеральный прогон не понравился Ангелосу, ведь у «Ливерпуля» было тотальное преимущество до перерыва. Пусть не смущает гол «шпор». Несколько раз пытались разогнать классную контратаку, но мелкие фолы «Ливерпуля» пресекали попытки. Голы «красных» прекрасно отражают силу команды Слота. Высокая линия обороны лондонцев не сработала, но иначе команда играть не умеет.

В начале второго тайма Постекоглу качал головой, словно знал, что будет дальше. У «Ливерпуля» гармоничная команда, которая умеет действовать без мяча, беречь силы, переключать режимы. Хотя не сказать, что на всех позициях у Слота футболисты в одинаковой форме, команда невероятно толковая. Даже игра с Луисом Диасом в роли ложного форварда, а с Коди Гакпо слева не помешала. Разобрались с ролями от тренера, заставили крутых футболистов «Тоттенхэма» ошибаться намного чаще.

Салах собрал 15 голов и 11 ассистов до Рождества

Мохамед в хорошем настроении, набрал форму. Слот разрешает ему брать паузы. Учитывают, что Салах на грани перехода в раздел ветеранов футбола. Но именно опытный египтянин стал первым в истории АПЛ футболистом, который прошел отметки в 10 голов и 10 результативных передач до Рождества. Хотя Мохамед мусульманин, ему очень нравится ставить дома праздничную елку. А ещё больше нравится забивать.

В АПЛ хватало разносторонних игроков. Но ни Анри, ни Гиггз, ни Де Брюйне, ни Руни никогда не собирали по десять голов и ассистов до Рождества. До этого тура только у вингера «Арсенала» Сака было 10 ассистов, и Салах его обошел. А в списке снайперов после разгрома «Тоттенхэма» оторвался от Холанда. Мохамед стал первым игроком «Ливерпуля», который на протяжении четырех сезонов подряд собирал «10 плюс 10».

«Тоттенхэм» привычно помогал сопернику забивать. Неприятно, что настолько смелая команда настолько редко качественно обороняется. Они даже Ромеро, когда Кристиан мог играть, «испортили». У чемпиона мира непростой сезон, может играть качественнее. Поскольку «Ливерпуль» забил пятый мяч на 61-й минуте, то можно было давать финальный свисток? Оказалось, что это не так, «красные» сработали неуважительно.

Впечатляет сила «Ливерпуля», но Слоту надо вправить мозги своим ребятам. Нельзя, когда ведешь 1:5, причем пропустил после собственной ошибки, добавлять «Тоттенхэму» уверенности на концовку. Пропустив ещё дважды, «Ливерпулю» пришлось придумывать шестой гол. Луис Диас сохранил Слоту нервы в концовке матча. Колумбиец красавчик, но у Постекоглу нет защиты. Понимаем, что 3:6 – невероятное зрелище для всех.