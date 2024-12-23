Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТренировкиИспания. Примера 2024/2025

Фати будет тренироваться во время рождественских каникул

сегодня, 12:58

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати решил пропустить рождественские каникулы и тренироваться на базе «сине-гранатовых», чтобы усилить свою готовность ко второй половине сезона. Клуб обеспечил ему полную поддержку, включая физиотерапевтов, врачей и тренеров.

Ранее сообщалось, что будущее Фати остаётся туманным.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кварацхелия восстановился от травмы и готов сыграть с «Дженоа»
20 декабря
Стало известно, действительно ли Погба тренируется с «Манчестер Сити»
19 декабря
ОфициальноКейн и Дэвис впервые после травм завершили общую тренировку с «Баварией»
17 декабря
Деле Алли может начать тренироваться с «Комо»
16 декабря
ОфициальноЗахарян появился на тренировке «Реала Сосьедад» перед матчем ЛЕ
11 декабря Фото
Футболисты «Ман Сити» не попали в пустые ворота на тренировке пенальти
11 декабря
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:04
Всё правильно...
Если хочет вернуться в игру, нужно бороться за место в составе. Конкурентов у него много, поскольку у нынешнего тренера всё через конкуренцию. Тем более, что Флик не испытывает к Фати особенного расположения.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 