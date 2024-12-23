Фати будет тренироваться во время рождественских каникул

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати решил пропустить рождественские каникулы и тренироваться на базе «сине-гранатовых», чтобы усилить свою готовность ко второй половине сезона. Клуб обеспечил ему полную поддержку, включая физиотерапевтов, врачей и тренеров.
Ранее сообщалось, что будущее Фати остаётся туманным.
Если хочет вернуться в игру, нужно бороться за место в составе. Конкурентов у него много, поскольку у нынешнего тренера всё через конкуренцию. Тем более, что Флик не испытывает к Фати особенного расположения.
Если хочет вернуться в игру, нужно бороться за место в составе. Конкурентов у него много, поскольку у нынешнего тренера всё через конкуренцию. Тем более, что Флик не испытывает к Фати особенного расположения.