Фати будет тренироваться во время рождественских каникул

1734947888

сегодня, 12:58

Нападающий «Барселоны» решил пропустить рождественские каникулы и тренироваться на базе «сине-гранатовых», чтобы усилить свою готовность ко второй половине сезона. Клуб обеспечил ему полную поддержку, включая физиотерапевтов, врачей и тренеров.

Ранее сообщалось, что будущее Фати остаётся туманным.