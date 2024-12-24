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Защитник «Краснодара» Оласа попросил не вызывать его в сборную Уругвая

сегодня, 22:50

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа попросил главного тренера сборной Уругвая Марсело Бьелсу не вызывать его в команду из-за логистических проблем. Об этом сообщил его агент Пабло Риверо.

В сентябре он отсутствовал дома 28 дней из 30; у него есть сын, которому только что исполнилось два года. Он сказал мне, что устал и не может отдать все свои силы ради сборной, потому что чувствует большую усталость. Он говорил об этом с Бьельсой, и Марсело воспринял это хорошо, он это понял.

30-летний Оласа провёл шесть матчей за сборную Уругвая. В последний раз защитник вызывался в национальную команду в сентябре нынешнего года на матчи с Парагваем и Венесуэлой.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 23:04
Должны уж найти ему замену...
Гость
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