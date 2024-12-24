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«Барселона» разработала план, чтобы продлить регистрацию Ольмо

сегодня, 21:46

«Барселона» разработала запасной план на случай, если в грядущую пятницу (27 декабря) испанская Примера не позволит каталонскому клубу продлить регистрацию полузащитника Даниэля Ольмо до конца нынешнего сезона.

По информации источника, на текущий момент «сине-гранатовые» ведут переговоры с катарской компанией о продаже пакета VIP-мест на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу».

В случае если испанский гранд активирует данный экономический рычаг, он может заработать около € 120 млн. Однако в каталонском клубе понимают, что при условии более позднего осуществления этой сделки они могут заработать до € 200 млн.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 22:43
...регистрация под угрозой, тогда развод...!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 22:41
Барса может отложить реконструкцию Камп Ноу, потому что хочет летом подписать Холанда
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 22:31
вопрос не только регистрации Дани Ольмо... надо еще и Пау Виктора.
Лапорта крутится как может.
если проиграет выборы в президента каталонского клуба, возможно, он и его шайка сядут в тюрьму.
а пока контракт с Найк - крупнейший в истории!
правда, он не подписан.
теперь на катарские деньги аферу замутил.
вот сломать Тебасу челюсть, но без агрессии.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 22:09
Ольмо лучше порвать котракт с Барселоной если он уважаемый игрок иначе он станет посмешеще. 🤡
Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:09
Барселоне надо помнить о долгах
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:51
Это целая эпопея с регистрацией Ольмо - по другому и не скажешь...)
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