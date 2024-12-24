«Барселона» разработала план, чтобы продлить регистрацию Ольмо

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сегодня, 21:46

«Барселона» разработала запасной план на случай, если в грядущую пятницу (27 декабря) испанская Примера не позволит каталонскому клубу продлить регистрацию полузащитника до конца нынешнего сезона.

По информации источника, на текущий момент «сине-гранатовые» ведут переговоры с катарской компанией о продаже пакета VIP-мест на обновлённом домашнем стадионе «Барселоны» «Камп Ноу».

В случае если испанский гранд активирует данный экономический рычаг, он может заработать около € 120 млн. Однако в каталонском клубе понимают, что при условии более позднего осуществления этой сделки они могут заработать до € 200 млн.