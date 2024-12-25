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Скауты МЮ хотели покупки Рафиньи, но тен Хаг настоял на Антони

сегодня, 00:44

Летом 2022 года скаутский отдел «Манчестер Юнайтед» выступал за покупку вингера Рафиньи, перешедшего в тот период из «Лидса» в «Барселону», однако экс-тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг настоял на трансфере нападающего Антони из «Аякса», который обошёлся манкунианцам в £ 86 млн (€ 103 млн).

По информации источника, на текущий момент трансферы являются той областью, где руководство «Манчестер Юнайтед» хотело бы сэкономить. Клуб больше не намерен осуществлять покупки, сопоставимые с переходом Антони.

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