Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: события

В Боливии команда ушла с поля, чтобы сохранить общий победный счёт

сегодня, 10:38

В борьбе за право сыграть в высшей лиге чемпионата Боливии «Роял Пари» выиграл первый матч у «Реала Оруро» 4:0, а в ответном поединке на выезде проигрывал 0:3. Более того, в концовке гости получили ещё и пенальти в свои ворота.

В этот момент тренер проигрывающей команды решил увести своих футболистов с поля в знак протеста против судейства, а также надеясь сохранить общий победный счёт 4:3. В ситуацию даже вмешались вооружённые сотрудники полиции, пытавшиеся их остановить с применением слезоточивого газа.

Однако в итоге делегаты футбольной федерации заявили, что, согласно дисциплинарному кодексу, клуб будет наказан, а наверх поднимется «‎Реал Оруро»‎. Когда гости узнали об этом, они вернулись на поле и продолжили споры, но было уже поздно. Бригада арбитров покидала поле в окружении 20 полицейских.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Правнук Муссолини забил первый гол в профессиональной карьере игрока
Сегодня, 09:58
Хавбек «Фулхэма» сыграл с капитаном, которого выводил на матч ребёнком
Вчера, 16:16 Фото
Бывший японский вратарь повторил свой известный автогол 20-летней давности
Вчера, 15:34 ФотоВидео
Гави поругался с Левандовски во время матча против «Атлетико»
Вчера, 13:29
Доннарумма репостнул фото Сафонова после матча ПСЖ с «Лансом»
Вчера, 11:21
Вратарь «Саутгемптона» сыграл с необычной перчаткой
Вчера, 10:43
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:59
Интересную идею задумал тренер)))) лишь бы его не уволили.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:46
Нормально так решили хитрожопость включить...
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 10:43
Какие страсти.
c7j98byv9mpw
c7j98byv9mpw
сегодня в 10:40
Нормальный замес получился, надо играть до конца
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 