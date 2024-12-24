В Боливии команда ушла с поля, чтобы сохранить общий победный счёт

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сегодня, 10:38

В борьбе за право сыграть в высшей лиге чемпионата Боливии «Роял Пари» выиграл первый матч у «Реала Оруро» 4:0, а в ответном поединке на выезде проигрывал 0:3. Более того, в концовке гости получили ещё и пенальти в свои ворота.

В этот момент тренер проигрывающей команды решил увести своих футболистов с поля в знак протеста против судейства, а также надеясь сохранить общий победный счёт 4:3. В ситуацию даже вмешались вооружённые сотрудники полиции, пытавшиеся их остановить с применением слезоточивого газа.

Однако в итоге делегаты футбольной федерации заявили, что, согласно дисциплинарному кодексу, клуб будет наказан, а наверх поднимется «‎Реал Оруро»‎. Когда гости узнали об этом, они вернулись на поле и продолжили споры, но было уже поздно. Бригада арбитров покидала поле в окружении 20 полицейских.