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Игроки МЮ были возмущены заявлением Рэшфорда о новом вызове в карьере

сегодня, 12:24

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены заявлением нападающего Маркуса Рэшфорда, который после невключения его в заявку на матч 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) заявил о готовности к новому вызову в карьере.

Некоторые игроки очень недовольны тем, что сказал Маркус, и тем, что он решил сказать это именно сейчас. Они все были на взводе после победы в матче с «Ман Сити», а потом он, по сути, подал запрос на трансфер, хотя его заменили всего на одну игру. После ухода таких футболистов, как Поль Погба и Джесси Лингард, у Рэшфорда осталось не так много близких друзей в команде, поэтому он довольно тихий и не ведёт себя как лидер. От Маркуса ждут большего, но, кажется, он не заинтересован в этом, несмотря на то что играет в основном составе уже восемь лет.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 14:24
27 лет вроде бы в расцвете сил,а у него уже закат.Видимо зарплата вскружила голову.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 12:42
Так чем они были недовольны.
Или Рэшфорд ещё должен объяснять свои амбиции в карьере.
В команде явно нездоровая атмосфера.
А если так беспокоились за Рэшфорда, то не были бы эгоистами и разобрались бы с ситуацией с Маркусом и Аморимом, но ведь им все равно.
2htkak7ee535
2htkak7ee535
сегодня в 12:36
Надо устроить ему тёмную, и избавиться от него, толку от него уже не будет
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:26
Игроки были возмущены, что Рэшфорд ещё в команде
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