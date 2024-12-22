Игроки МЮ были возмущены заявлением Рэшфорда о новом вызове в карьере

Некоторые футболисты «Манчестер Юнайтед» были возмущены заявлением нападающего , который после невключения его в заявку на матч 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2) заявил о готовности к новому вызову в карьере.

Некоторые игроки очень недовольны тем, что сказал Маркус, и тем, что он решил сказать это именно сейчас. Они все были на взводе после победы в матче с «Ман Сити», а потом он, по сути, подал запрос на трансфер, хотя его заменили всего на одну игру. После ухода таких футболистов, как Поль Погба и Джесси Лингард, у Рэшфорда осталось не так много близких друзей в команде, поэтому он довольно тихий и не ведёт себя как лидер. От Маркуса ждут большего, но, кажется, он не заинтересован в этом, несмотря на то что играет в основном составе уже восемь лет.