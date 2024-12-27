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Стала известна позиция «Реала» в отношении Александера-Арнольда

сегодня, 15:46

«Реал» уже уведомил «Ливерпуль», что в январе начнёт официальные переговоры с их защитником Трентом Александером-Арнольдом.

В Мадриде всё больше уверены, что им удастся подписать 26-летнего англичанина летом 2025-го года. Причём уверенности в сделке по игроку обороны «Баварии» Альфонсу Дэвису у «сливочных» меньше, но общее мнение в клубе, что оба фулбека переедут в Испанию.

Сам Александер-Арнольд якобы продолжает отклонять предложения «Ливерпуля» о новом контракте, так как мечтает перейти в «Реал» и играть вместе с одним из своих лучших друзей – полузащитником Джудом Беллингемом. При этом он хочет закончить свою часть ливерпульской карьеры на мажорной ноте.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предложил Тренту улучшенный контракт.

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Все комментарии
shur
shur
сегодня в 17:01
...а что скажет Дедушка Флорентино - берём,ребятушки!!! С Новым Годом!!! С Новой Лигой Чемпионов! Призами и завоеваниями!!!
echtjj5xqbt8
echtjj5xqbt8
сегодня в 16:06
Александер тянет время, выжидает кто больше предложит
Гость
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