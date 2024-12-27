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«Ювентус» интересуется защитником «Бенфики»

сегодня, 14:42

Футбольный агент Жорже Мендеш, представляющий интересы защитника «Бенфики» и сборной Португалии Антониу Силвы, заявил, что «Ювентус» проявляет интерес к его клиенту.

«Ювентус» хочет Антониу, а он хочет в «Ювентус». Он важный игрок с прекрасными качествами, которые нравятся крупнейшим клубам мира. Решение за «Бенфикой»... посмотрим, нам нужно дождаться их звонка.

Напомним, Силва — воспитанник «Бенфики». Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 21-летний центральный защитник провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч, отметился голевой передачей и получил одну жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Силву в 38 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» интересуется защитником «Челси».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:43
Вообщем новость пока что , не о чём .
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