«Зенит» представил новогодний ролик с легендами клуба

«Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему Новому году.
Праздничный ролик в преддверии юбилейного года (в 2025-м клубу исполнится 100 лет) посвящено новогодним чудесам и исполнению самых заветных желаний.
В видео представлена история воспитанника «Газпром»-Академии, который нечасто попадает в стартовый состав своей команды, опускает руки и теряет веру в себя. Поэтому с ним в канун нового, 2025 года случается настоящее чудо: герой попадает в 1925 год и встречает зенитовцев, которые ещё даже не подозревают о том, каких высот они достигнут в будущем.
В съемках поучаствовали главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, вратарь основной команды Михаил Кержаков, а также легенды «сине-бело-голубых» Алексей Стрепетов, Анатолий Давыдов и Андрей Аршавин.