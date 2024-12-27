«Зенит» представил новогодний ролик с легендами клуба

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сегодня, 21:25

«Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему Новому году.

Праздничный ролик в преддверии юбилейного года (в 2025-м клубу исполнится 100 лет) посвящено новогодним чудесам и исполнению самых заветных желаний.

В видео представлена история воспитанника «Газпром»-Академии, который нечасто попадает в стартовый состав своей команды, опускает руки и теряет веру в себя. Поэтому с ним в канун нового, 2025 года случается настоящее чудо: герой попадает в 1925 год и встречает зенитовцев, которые ещё даже не подозревают о том, каких высот они достигнут в будущем.

В съемках поучаствовали главный тренер петербургского клуба , вратарь основной команды , а также легенды «сине-бело-голубых» , и .