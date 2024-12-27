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«Зенит» представил новогодний ролик с легендами клуба

сегодня, 21:25

«Зенит» опубликовал видео, посвящённое предстоящему Новому году.

Праздничный ролик в преддверии юбилейного года (в 2025-м клубу исполнится 100 лет) посвящено новогодним чудесам и исполнению самых заветных желаний.

В видео представлена история воспитанника «Газпром»-Академии, который нечасто попадает в стартовый состав своей команды, опускает руки и теряет веру в себя. Поэтому с ним в канун нового, 2025 года случается настоящее чудо: герой попадает в 1925 год и встречает зенитовцев, которые ещё даже не подозревают о том, каких высот они достигнут в будущем.

В съемках поучаствовали главный тренер петербургского клуба Сергей Семак, вратарь основной команды Михаил Кержаков, а также легенды «сине-бело-голубых» Алексей Стрепетов, Анатолий Давыдов и Андрей Аршавин.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 22:15
А с какого перепугу Давыдов легендой стал? Добротный защитник в советское время, помню, даже его гол в 1978г., в ворота Динамо, но легендой, он никогда не был. И вообще, сам ролик попахивает примитивизмом и бедностью, прежде всего футбольно-исторической. Если оценивать это кино с позиции простого обывателя, то на три с минусом, а главное, в кинотеатр пускать- только на дневной сеанс и по сниженным ценам. Ни художественной, ни исторической ценности эта глупость не имеет. Вот, что значит, когда нет яркой и богатой истории...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 21:45
Большинство легенд Зенита принадлежит восьмидесятым. Из нового времени легендами можно считать в полной мере только Аршавина, да Кержакова и то, с натяжкой. Раньше понятие легенды трактовалось по другому - статистика не была однозначно определяющей статус игрока.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 21:41, ред.
Питерский Маразм крепчает...
Как там у Мазаева в песне поётся (?):

"Полночи полнятся стенами стеньями
двери зевают дырами.
Клочья афишные, неврастеники
сами себе аплодируют..."
Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:37
- Молодцы!!! Здорово придумано... Встреча разных поколений в новый год! И какие пожелания друг другу! Респект!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 21:36
Знаю что вряд ли это произойдёт но желаю Быкам Победы в этом году в чемпе!Интересно снимут ли тогда ролик)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 21:30
Соболя забыли в ролик ввинтить .. )
Гость
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