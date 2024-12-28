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Россия может провести матч с Турцией в 2025 году

вчера, 16:13

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил о проведении работы по организации товарищеского матча российской национальной команды со сборной Турции в 2025 году.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:05
Благими намерениями выстлан дорога в .......)))
ФИФА не допустит .
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:04
Было бы очень здорово! Но меня терзают смутные сомнения
lotsman
lotsman
вчера в 19:02
Матч с турцией, будет интересно, если состоится этот матч.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:07
Очень интересный матч может получиться.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 16:53
В бане?)
byvg8jjfgj9h
byvg8jjfgj9h
вчера в 16:39
Турки опять обманут.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:31, ред.
Может перейти, а может и не перейти....)
valt134
valt134
вчера в 16:27
Интересно было бы взглянуть. Надоело с футбольными «карликами» играть. Тут бы и увидели истинный потенциал наших «звезд».
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