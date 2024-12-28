Россия может провести матч с Турцией в 2025 году

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв сообщил о проведении работы по организации товарищеского матча российской национальной команды со сборной Турции в 2025 году.

«Я только что был в Стамбуле. Есть интерес у турецкой сборной, и даже посол Турецкой Республики на эту тему высказывался с предложениями. 100 лет у нас первого матча в этом году сборных Советского Союза и Турции. Почему бы в следующем году не провести, например, с Турцией матч? Мы на эту тему работаем, наши футбольные союзы, Россия и Турция.