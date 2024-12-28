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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду высказался о плотном игровом календаре

вчера, 17:21

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мнением о нынешней плотности игрового календаря.

Клубы должны лучше заботиться о молодых футболистах. Беллингем или Ламин [Ямаль], например, очень молоды. Им придется многим пожертвовать и потребуется немало удачи, чтобы выступать до моего возраста, но клубы обязаны заботиться о них.

Игроки жалуются, что игр слишком много, я согласен, но считаю, что единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее.

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Все комментарии
p38zrchz9d7k
p38zrchz9d7k
вчера в 21:54
Сейчас жизнь такая стремительная, нагрузки везде, особенно если они хорошо оплачиваются.
smy77jxjrpnd
smy77jxjrpnd
вчера в 20:29, ред.
Криш как пример,до сих пор в отличной форме
ya6zyvrnwwpt
ya6zyvrnwwpt
вчера в 19:16
За такие деньги совершенно некорректно жаловаться на трудности.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 18:50
Умнее это как?.. Как ты перед ЧМ в 22-м?.. 🤭🤣
shur
shur
вчера в 17:52
...по сути наверное здесь слово "режим" подойдёт! Правильное питание, сон и тогда не нужна сильная нагрузка при тренировках! Чем то надо жертвовать и не всегда у молодых получается, важна
ещё семья , хорошая,боевая подружка,всё это в плюс!!! Карьера
в гору, деньги в семью,счастливые дети подростают, а после 30-ти и что то своё, в плане бизнеса замутить! Шарикову больше не наливать!
fh5c8smdc84m
fh5c8smdc84m
вчера в 17:36
Так и зарплаты не маленькие. Надо отрабатывать.
Гость
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