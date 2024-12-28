Роналду высказался о плотном игровом календаре

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду поделился мнением о нынешней плотности игрового календаря.
Клубы должны лучше заботиться о молодых футболистах. Беллингем или Ламин [Ямаль], например, очень молоды. Им придется многим пожертвовать и потребуется немало удачи, чтобы выступать до моего возраста, но клубы обязаны заботиться о них.
Игроки жалуются, что игр слишком много, я согласен, но считаю, что единственный способ по-настоящему сгладить это – тренироваться меньше или умнее.
ещё семья , хорошая,боевая подружка,всё это в плюс!!! Карьера
в гору, деньги в семью,счастливые дети подростают, а после 30-ти и что то своё, в плане бизнеса замутить! Шарикову больше не наливать!
ещё семья , хорошая,боевая подружка,всё это в плюс!!! Карьера
в гору, деньги в семью,счастливые дети подростают, а после 30-ти и что то своё, в плане бизнеса замутить! Шарикову больше не наливать!